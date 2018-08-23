吳慷仁坦承「目前單身」　但會跟她一起打麻將

廣告戲約應接不暇的金鐘視帝吳慷仁，今（23）日出席吸塵器代言記者會，笑稱平日拍戲忙碌，本來很擔心家裡沒人幫忙打掃，現在家裡多一台掃地機器人，讓打掃變得好療癒。難道沒有女朋友幫忙清掃嗎？吳慷仁則坦言目前單身，平日比較常見面的女藝人也只有楊謹華，還會去她家打麻將。

吳慷仁透露自己演藝圈的朋友其實不多，真正有私交、會聊天的朋友，大多是車友或是幕後的工作人員，他說：「我工作上不會特別和別人裝熟，覺得很麻煩，女性藝人朋友比較像是網友，很少有太多的交集。」