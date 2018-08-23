吳慷仁坦承「目前單身」　但會跟她一起打麻將

廣告戲約應接不暇的金鐘視帝吳慷仁，今（23）日出席吸塵器代言記者會，笑稱平日拍戲忙碌，本來很擔心家裡沒人幫忙打掃，現在家裡多一台掃地機器人，讓打掃變得好療癒。難道沒有女朋友幫忙清掃嗎？吳慷仁則坦言目前單身，平日比較常見面的女藝人也只有楊謹華，還會去她家打麻將。
吳慷仁透露自己演藝圈的朋友其實不多，真正有私交、會聊天的朋友，大多是車友或是幕後的工作人員，他說：「我工作上不會特別和別人裝熟，覺得很麻煩，女性藝人朋友比較像是網友，很少有太多的交集。」
最近正在讓自己放大假的他，將會去一趟北京學類型戲劇的表演，停留1-2周密集上課，在台灣也會找廣播老師進行口條訓練。也很希望能跟一群喜歡戶外的朋友（非演員）一起去看極光。
▲正在放大假的吳慷仁，將會去北京學類型戲劇的表演。（圖／記者林柏年攝，2018.08.23）
下周（29日）即將公布金鐘獎入圍名單，吳慷仁提到自己心目中的人選，他很看好《麻醉風暴2》的黃健瑋，以及客家電視台《台北歌手》的莫子儀、黃姵嘉，植劇場《花甲男孩轉大人》劉冠廷、盧廣仲，尤其認為劉冠廷是本色演出，非常喜歡他的表演。至於他自己主演的電影《引爆點》，雖然也在今天入圍金馬初選，但他覺得沒壓力，也自認這次是首次嘗試很多不一樣的表演方法，覺得最後入圍男主角的機率不高。