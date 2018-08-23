NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

吳慷仁坦承「目前單身」　但會跟她一起打麻將

記者翁新涵╱台北報導2018/08/23 20:44
▲吳慷仁坦承目前單身中。（圖／記者林柏年攝，2018.08.23）
▲吳慷仁坦承目前單身中。（圖／記者林柏年攝，2018.08.23）

廣告戲約應接不暇的金鐘視帝吳慷仁，今（23）日出席吸塵器代言記者會，笑稱平日拍戲忙碌，本來很擔心家裡沒人幫忙打掃，現在家裡多一台掃地機器人，讓打掃變得好療癒。難道沒有女朋友幫忙清掃嗎？吳慷仁則坦言目前單身，平日比較常見面的女藝人也只有楊謹華，還會去她家打麻將。

吳慷仁透露自己演藝圈的朋友其實不多，真正有私交、會聊天的朋友，大多是車友或是幕後的工作人員，他說：「我工作上不會特別和別人裝熟，覺得很麻煩，女性藝人朋友比較像是網友，很少有太多的交集。」

最近正在讓自己放大假的他，將會去一趟北京學類型戲劇的表演，停留1-2周密集上課，在台灣也會找廣播老師進行口條訓練。也很希望能跟一群喜歡戶外的朋友（非演員）一起去看極光。


▲正在放大假的吳慷仁，將會去北京學類型戲劇的表演。（圖／記者林柏年攝，2018.08.23）

下周（29日）即將公布金鐘獎入圍名單，吳慷仁提到自己心目中的人選，他很看好《麻醉風暴2》的黃健瑋，以及客家電視台《台北歌手》的莫子儀、黃姵嘉，植劇場《花甲男孩轉大人》劉冠廷、盧廣仲，尤其認為劉冠廷是本色演出，非常喜歡他的表演。至於他自己主演的電影《引爆點》，雖然也在今天入圍金馬初選，但他覺得沒壓力，也自認這次是首次嘗試很多不一樣的表演方法，覺得最後入圍男主角的機率不高。

關鍵字吳慷仁吸塵器楊謹華
女星後腦撞地　中斷記者會緊急送醫《花遊記》牛魔王10月來台會粉絲

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan