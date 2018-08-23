另類放閃文！陳佩琪嗆柯文哲：不道歉沒早餐吃

台灣引進輪狀口服疫苗約十多年(2006)， 我在和平婦幼參與施打疫苗的健兒門診也將近30年 ，我敢自豪的說遇到嬰兒可以口服疫苗的年紀， 我一定不厭其煩地跟家長解釋並提醒， 是否有考慮自費讓幼兒服用。

有媒體報導，指台北市長柯文哲夫人陳佩琪過去曾以「市長夫人」之姿，「建議」市府應推動補助施打輪狀病毒疫苗，遭批「夫人干政」，對此，陳佩琪今（23）日在臉書上，以千字文解釋來龍去脈，特別的是，她在文章末，反駁柯文哲曾說：「第二天上班，太太還沒起床…」 ，還嗆柯文哲若不道歉，「從明天開始沒有早餐吃！」堪稱是另類放閃文。

有跟診的學生問我:「老師， 您會在門診建議幼兒服用口服輪狀疫苗嗎？這疫苗是自費的， 又貴 ，家長會不會覺得我們小兒科醫師在幫廠商推銷？ 會不會有人認為我們收受廠商好處？」 我說：「 不會，因為兒科醫學會已經正式公告，建議父母讓幼兒在建議的年紀口服輪狀疫苗，疫苗是預防5歲以下幼兒得輪狀病毒腸炎的最好方法， 況且本院賣出的疫苗都是成本價(僅加些微保存費) ， 醫生開立自費疫苗，完全沒有任何的績效獎金入帳。」學生聽到我解釋，也都釋懷，會認真地提醒、告知家長。

據統計，台北市的家長約5-6成願意讓幼兒自費服用(外縣市更低) ， 不過仍有2-3成的家長因經濟因素無法自費負擔，剩餘的1-2成則是對疫苗有疑慮、或認為不需要、或沒人提醒而錯過時間。

我服務的和平婦幼醫院本就是北市感染專責醫院， 現在實施的北市65歲以上老人肺炎鏈球菌疫苗注射計畫， 就是經由感染科和胸腔科醫師所共同提出，上呈到總院核准後，再上報衛生局，衛生局核可後，最後送入市長室會議討論後拍板定案。

輪狀疫苗因費用高，本院兒科醫師咸認為該全額或部分補助， 以減少年輕父母在育兒上的負擔 ，同時也是因應少子化的好方案。輪狀疫苗補助計畫是經科內主治醫師討論定案後，跟肺鏈一樣， 先上呈總院，再經衛生局和市長室會議討論後，於去年四月開始實施，我除剛開始參與科內討論外， 並未再參與後來總院、衛生局和市長室的決策會議。

我是本院小兒科第二資深主治醫師， 有將近30年兒童預防注射的經驗，我承認有參與科內此方案的討論，後來方案送進市長室時，市長因不了解兒童疫苗這一塊， 故有詢問我(一般大人科的醫生都不太了解兒科疫苗) ， 我當然據實以告，這疫苗費用昂貴，為了北市幼童健康著想 ，希望市府早日實施。

一個人一天講很多話，我相信無法字字精準，這位柯阿伯現任市長兼市長候選人，曾對媒體說：「每當他晚上回家， 太太都睡著了； 第二天上班，太太還沒起床…」 我要抗議這位候選人的話只講對一半， 有時太累， 承認晚上會早早入睡(誰叫你每天這麼晚回家) ，但你倒說說看， 哪一天你上班時 ，我還沒起床？ 太太沒起床，請問你早餐從何而來？ 再不道歉， 從明天開始沒有早餐吃！記住不准回答「沒有評論」。

我會嗆丁市長候選人， 也會嗆其他的市長候選人！