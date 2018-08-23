警察人員性別變動 女警佐人數6年成長逾倍

考選部指出，警政署為補足警力缺額，105年至109年以最大容訓量規劃基層警力招訓，預估5年內招訓2萬名警力，以解決警力長期缺額的問題。

考選部今天向考試院會報告106年國家考試性別變動統計分析，其中就警察人員考試性別變動情形而言，106年警察人員考試，女性錄取率，除三等警察人員女性錄取率略低於男性外，其餘都是女性錄取率高於男性，例如四等考試，男性錄取率93.11%，女性錄取率98.67%。

（中央社記者李淑華台北23日電）考選部今天報告國考性別變動，其中警察人員女性錄取率近年來均高於男性；女警成長趨勢也高於男警。106年底女性擔任警正或警佐均較105年增加，女性警佐人數較6年前倍數成長。

警力人數由100年底7.6萬人增至106年底7.9萬人；以職等來看，106年底女性擔任警正或警佐均較105年增加，其中女性警佐人數，自100年底至106年底倍數成長，100年女性警佐人數為2109人，至106年底為4492人。

此外，以警察人員年齡組觀察，男警以45至50歲年齡組最多，女警以30至35歲年齡組最多；106年底18至30歲年齡組及50至55歲年齡組的警力人數有較往年增加現象。

而106年警察人員退休人數1479人中，女警僅31人，占2.10%，為歷年最低；106年女警退休人數無論是自願退休、屆齡退休或命令退休者均較105年減少。

考選部指出，整體而言，警察人員養成教育男女性別確有所差異，但女性錄取率近年來均高於男性錄取率；女性警力成長趨勢也高於男性警力。（編輯：林興盟）1070823