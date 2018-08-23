上游零組件供應吃緊 Q3大尺寸面板成本降幅1-1.

WitsView 研究副理李志豪指出，針對個別零組件的供應狀況來看，由於中國面板廠新產能持續開出，玻璃基板用量隨著增加，玻璃廠商 G6 以上大世代線的切裂產能在對應上略顯不足。

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 大尺寸面板成本分析報告指出，第 3 季受面板上游零組件供應吃緊影響，零組件供應商降價幅度相對有限，由於面板廠仍需攤提包含窄邊框機種、Mini LED 及噴墨印刷 (Inkjet printing) OLED 等新技術所需的設備資本支出，第 3 季大尺寸面板整體生產成本的降幅預估僅約 1-1.5%，較第 2 季的 2-2.5% 幅度縮減；不過，在報價上漲下，預估第 3 季多數面板廠的獲利可望優於第 2 季。

偏光片因大廠日東位於日本的工廠 7 月受到連日豪雨影響，生產及運輸中斷數日，在旺季出貨上調度不及；加上其他偏光片廠商在旺季的稼動率也呈現滿載，未能提供太多支援，整體偏光片在第 3 季同樣供給緊張，玻璃基板及偏光片供給偏緊的狀況都有望在第 4 季獲得改善。

驅動 IC 受到晶圓代工廠調整投片影響，上半年供貨一直有缺口，進入傳統旺季供應更顯得捉襟見肘，且預期吃緊狀況將持續到第 4 季。後段包含封測及 Film(COF)，隨著手機 TDDI 的需求增溫加上 Apple 新機準備放量，封測以及 Film(COF) 產能同樣供不應求。

另外，背光模組的相關零組件，包含光學膜及 LED 等的價格已在相對低點，因此廠商在議價上也很難有讓步空間。

面板價格回升，面板廠獲利狀況可望改善，WitsView 指出，儘管生產成本的降幅不如預期，但電視面板價格已自 7 月開始反彈，IT 面板價格多數也呈現持平甚至小漲的態勢，對於獲利有所支撐。

以 32 吋電視面板來看，面板廠的現金成本約落在每片 43-44 美元，但第 3 季報價已經回彈高過此線，65 吋面板的現金成本大概在每片 210-220 美元，第 3 季報價目前至少也都還維持在每片 230-240 美元，整體來看多數面板廠第 3 季的獲利能力將有望優於第 2 季。