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中央社

陸官媒：人民幣大幅貶值弊大於利

中央社2018/08/23 20:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北23日電）中美貿易戰背景下，人民幣兌美元匯率持續走低，也出現更多要求大幅貶值以應對的聲音。官媒人民日報旗下證券時報因此發表署名文章喊話稱，人民幣貶值或大幅貶值弊遠遠大於利。

這篇署名任壽根的文章題為「人民幣貶值或大幅貶值弊遠遠大於利」。文章以土耳其里拉兌美元急跌為例，稱如果人民幣一次大貶值，則會像土耳其一樣引發貨幣危機。

文章說，中國應從土耳其貨幣危機中吸取教訓，穩定人民幣匯率，否則會導致大量資金外逃，外匯儲備大規模流失，進而引發系統性金融風險。

文章表示，依靠人民幣貶值拉動出口得不償失，也可能導致通貨膨脹、增加企業債務負擔、對境外大量融資的房地產企業會產生重大衝擊等。

文章表示，在2015年和2016年期間，中國也曾出現大量資本出逃，當時為穩定人民幣匯率，中國消耗了1兆美元的外匯存底。若人民幣再次出現大幅貶值，後果難以控制。

文章稱，無論是從防範國家金融系統性風險以及阻擋境外金融風險衝擊，還是從穩定中國經濟的角度看，穩定人民幣匯率至關重要的。同時，穩定人民幣匯率有助於吸引外國投資者的投資預期。

文章最後指出，中國應將穩定人民幣匯率、消除人民幣貶值預期作為經濟政策的重要組成部分。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1070823

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