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紀念八二三戰役60周年　雲林榮服處到府拜訪參戰榮民

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/23 21:08
▲處長林立才率領同仁們拜訪轄內多位八二三戰役參戰榮民。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）
▲處長林立才率領同仁們拜訪轄內多位八二三戰役參戰榮民。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

今年是八二三戰役六十周年，雲林縣榮服處處長林立才23日這天，率領同仁們到府拜訪轄內多位八二三戰役參戰榮民，林立才表示，因為有當年參戰的這些榮民長輩們浴血奮戰，才奠定了臺海和平穩定的局面，因此在這個值得紀念的日子，帶領著榮服處同仁們，親自到家中探訪關懷這些榮民長輩們，並致上最高的敬意。
 
23日慰問關懷活動拜訪的長輩們，對於榮服處處長林立才及同仁們的拜訪都深表感動，並回憶及談論起當年戰役期間的種種遭遇和深刻經歷，也感慨當初年輕的同僚們，如今都已年邁了，另除了表達感謝榮服處一直以來的關懷協助外，對於這個特別值得紀念的日子有榮服處的探訪，著實地備感窩心。


▲參加八二三戰役的長輩們，現在年紀都已經超過八十歲，需要給予更多照顧協助與呵護。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）
 
榮服處表示，榮民長輩們奉獻青春與生命保衛國家，無私奉獻的精神令人深為感動與敬佩，尤其像這些當初參加八二三戰役的長輩們，現在年紀都已經超過八十歲，需要給予更多照顧協助與呵護才是，因此長輩們如有就養、就醫、輔具申請、長照服務以及急難救助等各類服務需求，榮服處同仁們都會盡力的協助，也會結合退伍軍人社團以及社會各界福利資源來共同服務，致力於提供榮民(眷)們更佳的生活品質。

關鍵字八二三雲林縣榮服處參戰榮民浴血奮戰林立才
自由畫家　莊宏哲歐情畫憶展823六十周年　馬英九訪金輔選

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