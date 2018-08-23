紀念八二三戰役60周年　雲林榮服處到府拜訪參戰榮民

今年是八二三戰役六十周年，雲林縣榮服處處長林立才23日這天，率領同仁們到府拜訪轄內多位八二三戰役參戰榮民，林立才表示，因為有當年參戰的這些榮民長輩們浴血奮戰，才奠定了臺海和平穩定的局面，因此在這個值得紀念的日子，帶領著榮服處同仁們，親自到家中探訪關懷這些榮民長輩們，並致上最高的敬意。



23日慰問關懷活動拜訪的長輩們，對於榮服處處長林立才及同仁們的拜訪都深表感動，並回憶及談論起當年戰役期間的種種遭遇和深刻經歷，也感慨當初年輕的同僚們，如今都已年邁了，另除了表達感謝榮服處一直以來的關懷協助外，對於這個特別值得紀念的日子有榮服處的探訪，著實地備感窩心。