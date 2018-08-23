BERI投資環境風險評估 台灣排名全球第3

經濟部投資業務處今天發布新聞稿表示，台灣這次總分68分，與上次評估分數相同，但在列入評比的全球50個國家中排名第3，較上次名次進步一名，僅次於瑞士及新加坡。

BERI每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，以評鑑各國投資環境優劣。

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部表示，根據美國商業環境風險評估公司（BERI）最新發布的投資環境風險評估報告，台灣投資環境風險評比與德國、挪威並列第3名，較上次評估名次前進一名。

台灣投資環境風險被評為1B等級，BERI建議投資人可長期投資台灣股市，展望2019及2023年總分為68及69分，預估排名較先前的第5、第6名升為全球第4名。

觀察各項風險指標，營運風險全球第6、亞洲第1名，匯兌風險指標則是全球第一名，表現良好。在營運風險的15項副指標中，台灣在貨幣供給及通貨膨脹、行政效率、勞動成本與生產力比、國際收支平衡、專業服務及合約、運輸及通訊、經濟成長等7項皆排名全球前5，對外商態度、國際化及貨幣兌換也都進入前10名。

匯兌風險部分，台灣今年來評等維持穩定，穩健的初次所得帳盈餘帶來經常帳順差擴大，BERI預測，台灣在匯兌風險指標部分，2019年及2023年均有望維持全球第一名。

台灣在政治風險指標表現較差，全球第13名、亞洲第6名，不過，BERI報告指出，台灣政治風險仍維持穩定，預測2019及2023年也將維持在第13、第14名。（編輯：黃國倫）1070823