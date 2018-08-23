左批柯P右打國民黨　台北市長選戰新黨仍觀望

郁慕明說，國民黨要新黨團結支持丁守中，這是市長層次，但回過頭來，卻在議員選舉全面封殺新黨，提名席次從不找新黨協調，就是看扁新黨。

郁慕明指出，國民黨表面喊團結，私下不擇手段封殺新黨，這就是事實。「為了大局，我不是不能忍，但你們連主張、目標都不明，就只為了國民黨要勝選？」

年底台北市長選戰，新黨黨主席郁慕明曾表示「有條件支持柯文哲」，不過郁慕明今（23）日在臉書發文指出，後來發現柯文哲所說的「兩岸一家親」只是「嘴巴親」，柯又去請教台獨教父李登輝，不過郁慕明同樣也痛批國民黨在議員選舉全面封殺新黨，所以未來市長候選人要支持誰？「從對新黨選舉最有利的狀況做選擇。」

郁慕明強調，但不要忘了，新黨在台北市各區都有一定實力，2016年不分區立委，新黨在台北市得票率達8%，是第三大黨，國民黨卻完全不考慮新黨，提名都爆炸，不留任何與新黨合作空間，還好意思要新黨為國民黨「團結」？

郁慕明指出，更不要說，國民黨私下在選區內攻擊新黨，說詞之一竟是新黨王炳忠等青年被起訴，難道你們也附和民進黨，做台獨政府綠色恐怖打手嗎？搞清楚，新黨青年被用「國安法」整，是不折不扣的政治迫害，就和馬英九遭「奉命起訴」一樣！你們到底是藍的？還是綠的？

郁慕明說，甚至，國民黨中有人跑到對岸，頂著中國國民黨名號接受招待，去向大陸醜化新黨現在已經如何如何，這到底是何居心？

郁慕明表示，新黨已反覆說過，要視幾位候選人提出的主張，決定支持的台北市長人選。他曾說過「有條件支持柯文哲」，這個條件便是柯市長是否能真正貫徹「兩岸一家親」，但後來他說只是「嘴巴親」，又去請教台獨教父李登輝，引起不少人疑慮。然而，新黨也有支持者認為，丁守中幾次發言，對大陸有排斥態度，立場並不明確，同樣對他質疑。

郁慕明最後說，所以，很多人要新黨表態對台北市長選舉的立場，「我想我們不必這麼表態。畢竟，新黨不是專屬誰的尾巴黨，我們的最終決定，就從對新黨選舉最有利的狀況做選擇。」