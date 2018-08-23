群創電競筆電打進一線品牌大廠供應鏈 今年Q4放量

研調機構預估，今年全球電競產值可 9.06 億美元 (約 264 億元)，預期 2021 年突破 16.5 億美元 (約 495 億元)，電競玩家數量達 15.5 億人，此外，電競列為亞運比賽項目，更振奮全球電競迷與供應鏈，群創 (3481-TW) AII 產品事業群業務總經理郭正夏指出，16.1 吋 144Hz 電競筆電已經成功打進一線品牌大廠首選供應鏈，今年第 4 季將放量。

郭正夏指出，觀察電競迷使用習慣，發覺重度電競玩家對輕薄窄邊框，延長使用時間、及良好的 GPU 效能是首選考量，需要較大的 NB 系統，提供足夠的電池與散熱空間，群創領先全球推出 16.1 吋極致窄邊框電競螢幕，超越傳統 15.6 吋筆電尺寸，提供更大面積與窄邊框面板的視覺效果，已經成功打進一線品牌大廠首選供應鏈。