訪金　馬英九：金門應是扮演兩岸橋樑的角色

馬英九前總統在國民黨立委楊鎮浯的陪同下，於八二三砲戰役60周年這天，前往太武山公墓向殉難烈士致祭，隨後並前往田浦水庫聽取接水簡報。楊鎮浯表示，馬總統抵金見證他於總統任內推動的兩岸通水工程，足見國民黨扮演著兩岸和平的中道角色，而金門更應扮演兩岸的橋樑而非成為兩岸的衝突點。

今日馬英九總統前抵金門，在立委楊鎮浯的陪同下，前往太武山忠烈祠向殉難的八二三砲戰烈士致祭，隨後前往田浦水庫聽取接水簡報。對於眾所關切的蔡政府執政兩年五邦交國斷交，馬英九表示相當難過，尤其他在薩爾瓦多認養該國兒童逾十年之久，馬英九建議執政黨須仔細思考是否回歸九二共識，去除一邊一國與台獨的想法，以避免雪崩式的斷交繼續發生。馬英九指出，一個國家在這個世界要存在，還是需要人家承認的，不是自己爽就可以了。