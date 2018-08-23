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訪金　馬英九：金門應是扮演兩岸橋樑的角色

記者蔡若喬／金門報導2018/08/23 21:12
▲馬英九訪金高人氣，民眾爭睹風采（圖／蔡若喬攝 , 2018.08.23)
▲馬英九訪金高人氣，民眾爭睹風采（圖／蔡若喬攝 , 2018.08.23)

馬英九前總統在國民黨立委楊鎮浯的陪同下，於八二三砲戰役60周年這天，前往太武山公墓向殉難烈士致祭，隨後並前往田浦水庫聽取接水簡報。楊鎮浯表示，馬總統抵金見證他於總統任內推動的兩岸通水工程，足見國民黨扮演著兩岸和平的中道角色，而金門更應扮演兩岸的橋樑而非成為兩岸的衝突點。

今日馬英九總統前抵金門，在立委楊鎮浯的陪同下，前往太武山忠烈祠向殉難的八二三砲戰烈士致祭，隨後前往田浦水庫聽取接水簡報。對於眾所關切的蔡政府執政兩年五邦交國斷交，馬英九表示相當難過，尤其他在薩爾瓦多認養該國兒童逾十年之久，馬英九建議執政黨須仔細思考是否回歸九二共識，去除一邊一國與台獨的想法，以避免雪崩式的斷交繼續發生。馬英九指出，一個國家在這個世界要存在，還是需要人家承認的，不是自己爽就可以了。

至於在他總統任內極力推動的兩岸接水工程，馬英九說接水意義非常重大，在六十年前，對岸送過來的是四十七萬發的砲彈，現在送過來的是幾十萬的觀光客跟每一天幾萬噸的水，兩岸從激烈的戰爭轉化為民生觀光的活動，希望兩岸繼續和平發展，而金門能夠成為兩岸通水的一個據點，金門人應該感到驕傲。

楊鎮浯也說，今日馬總統抵金見證於總統任內推動的兩岸通水工程，足見國民黨扮演著兩岸和平的中道角色，金門更應扮演兩岸的橋樑，而非成為兩岸的衝突點；對金門鄉親而言，鄉親們樂見兩岸擴大層面的交流，形成實質的生活圈，兩岸共榮發展，至於形式，相信並非鄉親們所關切的重點。

除了向殉難戰士致祭、聽取兩岸接水工程簡報，馬總統也品嘗金門各鄉鎮在地美食如廣東粥、蚵仔麵、肉羹麵、山西拌麵、手工海石花，並前往碧山昭靈宮祈福，與在地耆老寒暄話家常。

關鍵字馬英九823砲戰金門楊鎮浯
八二三戰役60周年　訪參戰榮民疑金主撤資　黃玉芬競選看板被拆光

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