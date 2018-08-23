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中央社

中日將合作研發電動車充電器 可能成世界標準

中央社2018/08/23 20:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本負責普及電動汽車快速充電標準的CHAdeMO協議會宣布，將與中國的電力企業團體合作研發新型電動車（EV）快速充電器，目標2020年可以商業化。

日本朝日新聞報導，中日合作研發出新型自動車快速充電器的標準如果統一，全球市占率將逾95%，成為世界標準的可能性極高。

CHAdeMO協議會昨天宣布中日合作後，預定28日在北京與中國電力企業聯合團體簽署合作同意書。

中日合作研發的新型快速充電器輸出功率將逾500千瓦，是現行充電器的10倍。如果新型充電器商業化，一個充電器可同時讓多輛汽車充電。此外，車載電池的性能如果提升，目前約需30分鐘的急速充電時間可更為縮短。

有關快速充電器的標準，日本的CHAdeMO標準、中國的GB/T標準、歐美的Combo標準一直在競爭主導權。截至今年4月，利用CHAdeMO標準快速充電器的車有1萬8000輛、Combo標準7000輛、GB/T標準22萬輛。

CHAdeMO協議會認為，與全球最大電動車市場中國合作研發快速充電器，對日本汽車業者而言，無須在中國和日本分別研發不同標準，可節省成本。而且，日本的充電器廠商也比較容易進入中國市場。（編輯：林憬屏）1070823

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