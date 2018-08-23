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娛樂

余祥銓節目吐心聲　二姊余苑綺這麼說

記者吳維書／台北報導2018/08/23 21:19
▲余苑綺產後身材恢復超好。（圖／鴻凱娛樂提供 , 2018.8.23）
▲余苑綺產後身材恢復超好。（圖／鴻凱娛樂提供 , 2018.8.23）

藝人余苑綺今（23）日參加節目《麻辣天后傳》，弟弟余祥銓近日上節目談到媽媽李亞萍常會講話酸自己，他覺得很挫折，被問到此事，她回應，「我媽就是這樣，她其實是為他好，也是求好心切啦。」被問到是否積極迎接第二胎，她笑說：「打算生第二胎，因為老公強烈要求，目前順其自然啦。」

被問到是否很意外余祥銓會上節目爆料，余苑綺表示，「不會啊，因為前一陣子他就講說要做自己啊，他可能有這樣的想法，所以就直接說出來。」至於是否擔心弟弟的未來，她坦言，「我之前有問過他，但其實他都有自己的規劃了，他叫我不用擔心他，那媽媽的部分就是真的很擔心他，為他好啊，可能就是自己心情不好的時候，跟他講話也沒什麼耐心，口氣比較不好，所以他聽起來很刺耳。」說到這裡，她笑說：「媽媽對我也會啊，我之前還跟她吵架好不好，還好啦，這很正常。」


▲余苑綺為弟弟緩頰。（圖／鴻凱娛樂提供 , 2018.8.23）

至於媽媽看到節目播出的反應，余苑綺笑說：「不知道她有沒有看到耶，我自己都不知道，哈哈哈，她現在沒空管這個啦，因為我昨天才回家，我目前夫家跟家裡輪流住，怕爸媽看不到孫女會思念。」她透露雖因老公要求有打算拚第二胎，但醫生有說相隔半年到一年再懷孕最好，因此現在採順其自然的方式，「想說不要那麼快，因為我都自己帶，女兒還沒懂事，再來一個嬰兒可能會手忙腳亂。」

關鍵字余苑綺麻辣天后傳余祥銓李亞萍
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