余祥銓節目吐心聲　二姊余苑綺這麼說

藝人余苑綺今（23）日參加節目《麻辣天后傳》，弟弟余祥銓近日上節目談到媽媽李亞萍常會講話酸自己，他覺得很挫折，被問到此事，她回應，「我媽就是這樣，她其實是為他好，也是求好心切啦。」被問到是否積極迎接第二胎，她笑說：「打算生第二胎，因為老公強烈要求，目前順其自然啦。」

被問到是否很意外余祥銓會上節目爆料，余苑綺表示，「不會啊，因為前一陣子他就講說要做自己啊，他可能有這樣的想法，所以就直接說出來。」至於是否擔心弟弟的未來，她坦言，「我之前有問過他，但其實他都有自己的規劃了，他叫我不用擔心他，那媽媽的部分就是真的很擔心他，為他好啊，可能就是自己心情不好的時候，跟他講話也沒什麼耐心，口氣比較不好，所以他聽起來很刺耳。」說到這裡，她笑說：「媽媽對我也會啊，我之前還跟她吵架好不好，還好啦，這很正常。」