開城兩韓聯絡辦事處 南韓：照計畫進行

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓外交部發言人魯圭德今天在記者會上回答提問時表示，在對北韓制裁未豁免的情況下，南韓還是會按照計畫在北韓開城開設南北韓聯絡事務所（辦事處）。

南韓聯合新聞通訊社報導，魯圭德還表示，南韓與美國保持緊密協商，確保南北韓聯絡辦事處不會影響對北韓的制裁。報導說，南韓政府最快將於下週舉行聯絡事務所的掛牌儀式。

南韓青瓦台本週稍早表示，設立聯絡事務所是為了緩和朝鮮半島緊張局勢、建立和平機制，南北韓保持緊密溝通有助促進北韓和美國非核化談判。國際社會之所以制裁北韓，也是為了提早完成半島非核化進程，兩者目的相同。