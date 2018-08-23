開城兩韓聯絡辦事處 南韓：照計畫進行

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓外交部發言人魯圭德今天在記者會上回答提問時表示，在對北韓制裁未豁免的情況下，南韓還是會按照計畫在北韓開城開設南北韓聯絡事務所（辦事處）。
南韓聯合新聞通訊社報導，魯圭德還表示，南韓與美國保持緊密協商，確保南北韓聯絡辦事處不會影響對北韓的制裁。報導說，南韓政府最快將於下週舉行聯絡事務所的掛牌儀式。
南韓青瓦台本週稍早表示，設立聯絡事務所是為了緩和朝鮮半島緊張局勢、建立和平機制，南北韓保持緊密溝通有助促進北韓和美國非核化談判。國際社會之所以制裁北韓，也是為了提早完成半島非核化進程，兩者目的相同。
青瓦台並表示，南韓向聯絡事務所提供的支援，僅用於便利南韓人員的活動，不會給北韓提供任何經濟利益。
報導說，設立聯絡事務所是基於4月27日南北韓元首在板門店召開高峰會後簽署並換文的「板門店宣言」。宣言說，為了南北韓保持緊密協商，民間交流與合作能得到順利開展，決定在北韓開城工業園區內設立雙方人員常駐的聯絡辦事處。
報導說，南北韓聯絡事務所能不能豁免美國對北韓的片面制裁及聯合國安全理事會對北韓的制裁，目前尚在未定之天。
原定在北韓開城工業園區內設置的南北韓聯絡事務所，南韓媒體曾分別報導於本月17日、23日正式掛牌，但由於南韓副部長級官員常駐並由南韓提供電力等一切支援，美國認為這違反對北韓制裁的決議，迫使聯絡事務所遲遲未能開張。（編輯：郭中翰）1070823