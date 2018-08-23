〈理財〉不同成長階段適合不同保單 新學期勿忘檢視保

暑假即將結束，家長忙著為家裡的學童列開學清單之際，全球人壽提醒，開學代表孩子又邁入新的成長階段，不同時期需要不同保障，新學期就是檢視保單最好時機，父母可幫孩子依年齡與階段檢視醫療險與意外險 2 大險種的保額是否足夠。

全球人壽表示，以年滿 15 歲以上的青少年為例，意外險額度可提高到 200 萬元或以上，家長可視經濟狀況，幫孩子適度地增加意外險額度。

至於大學生階段，則是可以幫忙檢視孩子是否擁有單獨完整的保單。全球人壽表示，有的父母過去因預算有限，在孩子還小時，會透過自己投保的保單所提供的眷屬附約附加權，投保子女的醫療險、意外險附約，但是以這種方式所購買的附約都有最高續保年齡限制，例如部分保險公司規定，小孩附加在父母主約底下的附約保障，最高只能續保到 23 歲，23 歲以後因年齡達附約最高續保年齡上限而無法再繼續續保。所以，父母最好趁附約的保險期間屆滿前，幫大學生時期的孩子重新規劃單獨完整的保單，不要讓小孩保障有空窗期。