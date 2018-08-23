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〈理財〉不同成長階段適合不同保單 新學期勿忘檢視保

鉅亨網2018/08/23 21:25
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暑假即將結束，家長忙著為家裡的學童列開學清單之際，全球人壽提醒，開學代表孩子又邁入新的成長階段，不同時期需要不同保障，新學期就是檢視保單最好時機，父母可幫孩子依年齡與階段檢視醫療險與意外險 2 大險種的保額是否足夠。

全球人壽表示，以年滿 15 歲以上的青少年為例，意外險額度可提高到 200 萬元或以上，家長可視經濟狀況，幫孩子適度地增加意外險額度。

至於大學生階段，則是可以幫忙檢視孩子是否擁有單獨完整的保單。全球人壽表示，有的父母過去因預算有限，在孩子還小時，會透過自己投保的保單所提供的眷屬附約附加權，投保子女的醫療險、意外險附約，但是以這種方式所購買的附約都有最高續保年齡限制，例如部分保險公司規定，小孩附加在父母主約底下的附約保障，最高只能續保到 23 歲，23 歲以後因年齡達附約最高續保年齡上限而無法再繼續續保。所以，父母最好趁附約的保險期間屆滿前，幫大學生時期的孩子重新規劃單獨完整的保單，不要讓小孩保障有空窗期。

此外，隨著孩子逐年成長，父母面臨退休的日子卻越來越近，全球人壽表示，台灣有許多父母在養育小孩階段，花費相當多的教育費栽培小孩的其他專長、知識，導致養育期間，每月能幫自己提撥的退休金額較少，隨著小孩逐年成長，父母就要逐年提高退休預備金額。

全球人壽舉例，例如原本每年退休預備金額只提撥年薪的 10%，隨著小孩逐年成長，每年退休提撥金額可提高到年薪 20%、30%，甚至 50%，除了每年應定期檢視退休預備金額外，也要依照對於風險的承受度，檢視累積退休資產的工具，才能確保未來退休生活無虞。

全球人壽建議，距離退休越近，越要採取穩健保守的退休規劃工具，例如利率變動型還本終身保險，建議可以同時選擇新台幣及美元計價的利率變動型還本終身保險，以達到資產配置，同時分散匯率風險。因為利變型還本終身保險一般來說具備定期繳費、終身還本兩大特性。如果投保退休年齡才開始還本的保險商品，每年的還本領回的金額相對較高，更適合作為退休規劃的工具。此外，加上「增值回饋分享金」與「還本」兩大優勢，讓退休後除了可領固定還本金之外，還有機會享有增值回饋分享金的給付，雙金加持，退休養老好安心。

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