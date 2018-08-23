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〈福懋法說〉Q3淡季不淡業績估增4-5% 全年可望

鉅亨網2018/08/23 21:22
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台塑 (1301-TW) 集團旗下紡織廠福懋興業 (1434-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理李敏章指出，第三季以往為紡織事業淡季，但今年調整客戶，季節性影響相對好轉，單季業績可望年增 4-5%，獲利則又有台塑化(6505-TW)23 億元現金股利挹注，第三季淡季不淡，「今年全年業績一定會比於去年好」。

李敏章指出，各國品牌成衣廠的淡旺季不同，透過調整客戶，除能降低淡季影響外，也能解決旺季產能吃緊，導致出貨遞延、營業費用增加的問題。

今年以來尼龍 66 等原料漲勢兇猛，與去年同期相比，目前原料約漲了 2-3%，李敏章坦言，因與客戶多採合約報價，當季要反應價格有困難，但目前在談明年秋冬供應報價，新報價盼能反映成本。

李敏章也指出，目前產能稼動率以及生產良率均有提升，將有助抵消成本上漲影響，對毛利率以及營益率表現有所助益。

此外，台塑化現金股利去年在 6 月發放，今年則於 7 月配發，福懋約有 23 億元的股息入袋，將大幅貢獻第三季獲利表現。

福懋上半年產品營收比重，長、短纖佔 34.37%、簾布 16.29%、油品 26.14%、福科 19.0.3%、其他 4.1%。

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