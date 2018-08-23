林冠勳酒駕 國民黨：撤回政黨提名並停權

林冠勳下午離開地檢署後三度向社會大眾鞠躬道歉，數度哽咽坦承酒駕，否認要求助理頂替，他表示，是「助理第一時間就幫我承擔」；針對台北市黨部主委黃呂錦茹希望他主動退選，林冠勳說，要再思考一下。

林冠勳22日晚間涉嫌酒駕，與同車王姓助理上午遭移送台北地檢署。北檢以公共危險罪諭令林冠勳以新台幣20萬元交保，王姓助理涉嫌頂替以10萬元交保。

（中央社記者劉建邦台北23日電）國民黨台北市中正萬華區議員參選人林冠勳酒駕，台北市黨部今天召開考紀委員會，確定撤回林冠勳政黨提名，並停權6個月，至於遞補人選部分，提名徵召小組仍在討論。

國民黨台北市黨部在下午召開考紀委員會，市黨部表示，經討論後，確定撤回林冠勳政黨提名，依黨紀停權6個月，並提報黨中央核定，會中建議林冠勳主動宣布退選。

林冠勳晚間也前往市黨部了解後續處置狀況，黃呂錦茹受訪時說，林冠勳認為身為公眾人物酒駕就是不對，心情很懊惱且感到很抱歉，也建議他要主動退選，至於對外宣告方式仍需討論。

中正萬華區另有2名遞補人選，包含初選落敗的陳孝威及參加國民黨台北市長初選的現任議員鍾小平。市黨部表示，會以愛黨、優秀、有戰鬥力、有意願的人為提名對象，至於人選部分，提名徵召小組仍在討論中，預定近期就會有結果。（編輯：陳怡璇）1070823