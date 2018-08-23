潤泰新今年有7大建案可銷售 但潤泰雙子星案不會獲利

潤泰新 (9945-TW) 今年總共有包括松濤苑、潤泰京采、潤泰雙子星等 7 個建案完工，但該公司總經理李志宏今 (23) 日指出，重建完成的潤泰雙子案，潤泰分回 13-15 樓，但不會獲利。

李志宏今天出席交易所的的法人說明會中推出，潤泰新今年有松濤苑、潤泰京采、潤泰盛、潤泰禮仁、潤泰代官山、北投奇岩案及潤泰雙子星等 7 個建案完工可出售，並認列收益。

其中位於台北市中正區的松濤苑，共規劃 20 戶豪宅，每戶總價高達約 5 億元，且該建案土地是在全球金融海嘯時購入，購地成本較低，毛利也較高。但「潤泰雙子星」因海砂屋潤泰新主動回收重建，1-12 樓還給原住戶，潤泰新分得 1315 樓，扣掉建築成本，李志宏也認為該建案不會獲利。