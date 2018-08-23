房貸排擠消費 陸一線城市居民縮減開支

瑞銀的調查顯示，今年6月，一線城市消費者購買家電的預算較5月減少4%。在購買抽油煙機等品項時，一線城市的消費者同時出現了消費升級和降級這兩種趨勢，擁有人民幣5000元至1萬元預算的受訪者和3000元以下預算的受訪者都增加，而選擇中間價位（3000元至5000元）的消費者與去年5月相比減少了11%。

（中央社台北23日電）有產業分析師指出，中國一線城市由於高房價及居民房貸壓力過重，已經出現消費排擠的效應，將衝擊家電、汽車和服裝產業。

二線城市尚未出現上述消費者兩極分化的狀況。

彭燕燕指出，一線城市中產階級的需求在低端化，一些特別有錢的人，消費還在往上走，但中間階層的消費已經出現往下走的趨勢。她認為，這一趨勢背後的重要原因，是一線城市消費者房貸壓力過重，未來消費者在購物時將更加注重性價比，同時減少高支出、一次性的消費。

宏觀來看也有類似趨勢。中國國家統計局公布資料顯示，7月社會消費品零售總額年成長8.8%，較6月下滑0.2個百分點，扣除價格因素後，實際成長6.5%，為有資料以來最低值。

此外，今年6月，國家統計局中國經濟景氣監測中心發布的中國消費者信心指數出現了24個月以來首次明顯下降。

彭燕燕認為，從去年9月到今年5月，中國消費情緒高漲，主要源於房價上漲帶來的財富效應。隨著國家加強對房價管控、P2P平台出問題和貿易戰爆發，中國消費者信心可能在未來3至6個月內持續降溫。

她說，中國消費者理財的方式非常單一，就是買房子。隨著房價不再上漲而居民負債率提升，收入成長又可能因貿易戰受損，消費者便會減少支出，並且更多選擇在家電、汽車和服裝等大件消費上縮減開支。（編輯：張淑伶）1070823