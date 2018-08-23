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保險業IPO審查4指標出爐 南山待入場核准函

中央社2018/08/23 21:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）金管會公布保險業IPO審查準則4大指標，南山人壽將是首家適用的公司；櫃買中心說，待南山取得保險局核准函後，若申請登錄興櫃股票，只要文件齊全，送件3天就會拿到同意函。

金管會保險局今天發布保險業IPO審查準則，審查原則區分為興櫃與上市櫃，但都明定4大指標，也就是申請興櫃或上市櫃的保險業，須符合獲利能力、清償能力、適法性，及有無公司治理不佳、不動產投資金額比重過高、淨值對資產比率過低或重大勞資爭議等情況。

金管會保險局主祕林耀東說明，其中獲利能力指標部分，申請興櫃的保險業者，申請前10年間若曾出售未到期債券，應將各年度所出售的債券獲利，按各債券剩餘年限攤銷認列，若無法以單一檔債券計算，則以10年為攤提。經調整後，最近5年的稅前淨利須為正數，且高於或等於調整前的稅前淨利。

而若保險業要申請上市櫃，則還需扣除三項目，包含當年度出售未到期債券的獲利、當年出售自用及投資用不動產的獲利，以及當年辦理限額再保險（融資性財務再保）的影響數後，獲利能力依然能符合證交所或櫃買中心的規定，才能申請上市櫃。

在清償能力指標方面，申請興櫃者，扣除上述三項目外，風險資本適足率（RBC）需高於200%；申請上市櫃者則需高於250%。

在適法性指標方面，審查準則明定，申請人最近3年未受主管機關重大處分，或遭罰鍰新台幣100萬元以上處分。但違反情況已改正並經主管機關認可，不在此限。

在其他指標方面，審查準則要求，申請人不得有公司治理績效不佳、不動產投資金額占可運用資金比率不得高於10%、淨值對資產（不含投資型保險）的比率，興櫃不得低於6.5%，上市櫃不得低於7%，以及不得有「重大勞資爭議」情形。

至於南山人壽勞資糾紛是否影響登錄？金管會官員表示，這部分會請勞動部表達意見。櫃買中心則表示，能否取得保險局核准函，尊重主管機關權責；不過南山未來若從興櫃轉上市櫃時，必須符合現行上市櫃審議標準，屆時勞資問題將是影響准駁重要因素之一。

櫃買中心說，保險金融業欲申請登錄興櫃的公司，在取得保險局核准函後，申請登錄為興櫃股票，若文件齊全，送件3天就會拿到同意函，興櫃股票一經登錄即成永恆，除非自行撤銷登錄。

但若要興櫃轉為上市櫃股票，依規定至少要登錄6個月，因此估算一般企業由興櫃轉上市櫃的時程，興櫃掛牌半年，證交所（或櫃買中心）上市櫃審議約2個月，加上股票承銷、掛牌作業，前後約費時10個月到1年。

櫃買中心說，不只保險金融業，包括新創、新興科技事業或文創等公司在申請上市櫃前，都要先拿到目的事業主管機關核准函，才算拿到入場的「門票」。

根據櫃買中公資料顯示，今年以「科技事業」類別上櫃的公司有逸達及益得，2家都是生技公司；2017年2檔掛牌的「科技事業股」為亞獅康-KY及生華科，同樣屬生技產業。（編輯：陸倩瑤/張良知）1070823

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