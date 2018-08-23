露西催生禁令 英擬禁寵物店售未滿6個月貓犬

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）英格蘭地區擬禁止寵物店銷售6個月以下的幼貓幼犬，民眾僅可領養或從合法繁殖者購買，而催生禁令的是一隻名叫「露西」、出生繁殖場的可憐小狗。
英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭地區將從10月1日禁止銷售不滿8週大的幼貓幼犬，並計劃進一步擴大，限制出售6個月大的幼貓幼犬。
英國環境、食物及鄉村事務部表示，民眾目前可以直接從合法繁殖者，或是從合法的第三方賣家購買幼貓幼犬。然而，由於第三方賣家售出的寵物沒有數量紀錄，難以控管。
動保團體表示，僅能推估每年大不列顛地區（Great Britain）售出數量約在4萬至8萬隻，而根據政府紀錄，英格蘭地區僅有不到100家第三方賣家（包含寵物店）有販售貓犬的合法執照。
相較於合法的繁殖者，第三方賣家販售的貓犬成長環境令人憂心。例如，幼貓、幼犬可能會被迫過早與媽媽分開，被帶到不熟悉的新環境，這會導致疾病風險，以及影響社會化。
禁止第三方賣家銷售幼貓、幼犬的「露西法」（Lucy's Law），源自於2013年從繁殖場被救援的查爾斯王騎士犬露西。露西不能再生育小狗後，被關在惡劣環境、被迫睡在自己的尿液裡，導致脊椎彎曲、癲癇等多項疾病，直到被愛狗人士賈納（Lisa Garner）收養。
露西被救出時5歲，出生後大半數時間在籠中度後，牠被救出後享受了3年備受寵愛的快樂時光，於2016年過世。露西過世一年後，賈納開始推動「露西法」運動，替繁殖場動物爭取權益，獲得15萬人連署請願。
英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（MichaelGove）表示：「我們會消滅繁殖場，確保第三方不能再販售小貓、小狗。」（編輯：林憬屏）1070823