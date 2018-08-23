露西催生禁令 英擬禁寵物店售未滿6個月貓犬

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）英格蘭地區擬禁止寵物店銷售6個月以下的幼貓幼犬，民眾僅可領養或從合法繁殖者購買，而催生禁令的是一隻名叫「露西」、出生繁殖場的可憐小狗。

英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭地區將從10月1日禁止銷售不滿8週大的幼貓幼犬，並計劃進一步擴大，限制出售6個月大的幼貓幼犬。

英國環境、食物及鄉村事務部表示，民眾目前可以直接從合法繁殖者，或是從合法的第三方賣家購買幼貓幼犬。然而，由於第三方賣家售出的寵物沒有數量紀錄，難以控管。

動保團體表示，僅能推估每年大不列顛地區（Great Britain）售出數量約在4萬至8萬隻，而根據政府紀錄，英格蘭地區僅有不到100家第三方賣家（包含寵物店）有販售貓犬的合法執照。