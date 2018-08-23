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宏達電發表VR電影長片 將在雨舞影展首映

中央社2018/08/23 21:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電持續延伸VR觸角至電影界，今天宣布發表全球首部劇院級VR電影長片7 MIRACLES，影片中以VR重現耶穌基督所行的7個聖蹟，該片將於雨舞影展首映。

宏達電今天宣布推出首部劇院級電影長片7MIRACLES，由VIVE Studios與Panogramma和FilmProduction Consultants合力製作。7 MIRACLES是全球首波VR長篇電影體驗之一，將於10月3日在第26屆Raindance Film Festival（雨舞影展）上首映。

Raindance為歐洲主要的獨立製片電影節，VIVEStudios的此部電影在沉浸式故事敘述中的創新成就，已獲Best Immersive Story最佳沉浸式故事評審團大獎提名表彰，預計於年底前將可透過各式主流VR設備觀賞7 MIRACLES。

宏達電說明，7 MIRACLES基於新約聖經約翰福音，在虛擬現實中重現了耶穌基督所行的7個聖蹟，這個由7個部分組成的360影片體驗，讓觀眾深度沉浸於這些傳奇故事中。

該影片採用攝影測量和體積影像捕捉等最新的VR技術創作，製作8K影像，並在3D中構建場景，7 MIRACLES電影場景於羅馬和馬泰拉取景拍攝。

VIVE Studios總經理布瑞頓 (Joel Breton)表示，透過7 MIRACLES突破疆界、展現VR電影製作無限可能性，出色的電影製作團隊致力開拓VR電影技術，讓觀眾重回歷史現場，親身體驗耶穌的奇蹟。從7 MIRACLES到與TIME美國時代集團在銘記珍珠港合作、及與Newseum 合作Unabomber: The VR Experience「智能炸彈客：虛擬現實體驗」，VIVE Studios已有豐富的經驗能讓觀眾沉浸於世界上波瀾壯闊的偉大故事中。（編輯：黃國倫）1070823

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