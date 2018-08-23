烏干達從歌壇轉戰政壇國會議員 被控叛國

（中央社康培拉23日綜合外電報導）烏干達檢方對流行歌手出身的國會議員凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）撤銷非法持有武器指控後不久，今天改以叛國罪名將他起訴，引發國際強烈抗議。

烏干達北方城鎮古路（Gulu）的最高治安法院裁定，將藝名為波畢威恩（Bobi Wine）的凱亞古蘭伊監禁至本月30日。他將和其他34名上週遭叛國罪起訴的人士，一起出庭。

稍早，一處軍事法院撤銷對凱亞古蘭伊非法持有武器的指控，理由是他將在非軍事法庭面臨更嚴重的叛國罪起訴。

凱亞古蘭伊上週首度被捕，當時他正在參與需要努力一搏的補選造勢活動。總統穆塞維尼（YoweriMuseveni）也前來參加活動，支持執政黨候選人。