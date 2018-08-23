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823戰役60週年　國防部舉辦紀念活動

記者蔡若喬／金門報導2018/08/23 22:38
▲823戰役60週年，老兵在太武山公墓追思。（圖／蔡若喬攝 , 2018.08.23)
▲823戰役60週年，老兵在太武山公墓追思。（圖／蔡若喬攝 , 2018.08.23)

國防部今（23）日上午於金防部擎天廳辦理「紀念八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，邀請八二三參戰官兵、遺族代表及防區官兵參加，場面莊嚴隆重。

回顧823戰役期間，金門地區面積僅1百餘平方公里，在44天內承受共軍發射47萬多發砲彈，這場戰役令人傷痛，當年的慘烈砲戰造成民宅損傷、古蹟破壞，乃至生命財產損失，也讓世人感受到烽火無情與殘酷。

嚴德發援引書法家于右任「不容青史盡成灰」詩句，說明823戰役的光輝歷史，他說823當天在金門督戰而負傷的前國防部長俞大維博士，以及運籌帷幄、克敵制勝，致力金門建設的司令官胡璉上將，為國捐驅的吉星文、章傑與趙家驤三位副司令官，還有眾多未能逐一頌讚功績，捨身捍衛金門安全與國家安定的前輩們，都不會因時空移轉而遭淡忘。

「軍民一家」是許多曾在金服役的官兵最深刻的印象，嚴德發指出，金門許多建設都是軍民合作下的產物，像是伯玉路、太湖水庫、長江發電廠與莒光樓，這也顯示軍民間的情感。此外，嚴德發也在今天紀念會上，向這群投身軍旅的袍澤先進，表達最深敬意與謝忱。

紀念大會結束後，隨即至太武山公墓主持公祭儀式，金門縣長陳福海、議長洪麗萍等機關首長及三軍司令陪祭，與祭人員計有國防部、司令部、金防部、金門縣政府等一級主管以及防區官兵代表，一同向陣亡的英靈上香祭祀及默哀，場面莊嚴肅穆。

獻花儀式則由參戰官兵、遺族代表手持鮮花，佇立於烈士墓碑前，感念60年前同袍英勇奮戰、壯烈犧牲，用生命換來如今和平繁榮的社會。國軍官兵必定踵武前賢，效法當年軍民齊心，浴血奮戰的史實，持續精進各項建軍備戰，以高度的信心與決心，強固國防建設，永遠捍衛國家與人民的安全，讓「八二三戰役」的光輝歷史，永傳後世。

關鍵字823砲戰太武山公墓國防部
24日停班課　中彰投、雲嘉南高防水災　第四作戰區預置兵力助撤離

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