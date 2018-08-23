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中央社

南台灣大雨釀災情 工地鷹架倒塌2死1命危

中央社2018/08/23 22:22
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）南台灣今天下起大雨，造成台南、高雄、屏東等地傳出災情，高雄市還發生工地鷹架倒塌造成2死1命危，中南部多個縣市晚上停班停課，明天也有高雄等縣市宣布停班停課。

受熱帶性低氣壓影響，南台灣今天下起大雨，造成台南、高雄及屏東等地傳出災情，國立佳冬高農及台南崑山科技大學等多所學校也因此宣布停課，從傍晚開始，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市、屏東縣也陸續宣布晚上停班停課。

根據中央氣象局晚間發布的預報，多數縣市明天宣布正常上班及上課，停止上班及上課的縣市則有高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣等縣市。

高雄靠海各行政區上午10時起下起傾盆大雨，包括前鎮、林園時雨量更逾100毫米。包括鳥松、鳳山、林園、大寮、前鎮、苓雅、小港等區紛傳淹水災情，中正交流道下方因淹水造成車輛嚴重回堵，小港區鳳林宮前鳳鳴路積水成河，水淹進民宅。因應豪雨災情，高市府豪雨應變中心中午12時由二級開設提升為一級開設，明天並宣布停止上班及上課。

高雄市三民區更傳出工地鷹架倒塌造成3名無辜路人死傷意外，這處建築工地鷹架疑因不堪強風吹襲倒塌，3名無辜路人遭活埋，其中林姓婦人與兒子傷重送醫不治，而另一名戴姓女子腦出血、左腳掌骨折、右手上臂骨折、頭部撕裂，經送醫仍未脫離險境，昏迷指數3。

屏東縣清晨開始大雨持續不停，還挾帶強風，上午10時後，各地傳出積水災情，道路封閉，離島小琉球也因強降雨公民營交通船全停航。由於山區豪大雨，為維護用路人安全，自23日晚間8時起預警性封閉（德文路口至霧台路段）管制車輛通行，並視狀況開放通行。

另外，屏東霧台鄉大武村對外唯一聯絡便道下午被溪水沖斷，對外交通中斷，霧台派出所表示，大武村內目前有80名村民，村內備有14天存糧。

中台灣地區從中午過後開始下雨，台中市、彰化縣與南投縣都宣布晚上停班停課，台中市政府並於下午4時宣布二級開設，還好沒有傳出重大災情，只有國道彰化路段下午傳出多起擦撞車禍，所幸無人傷亡；不過彰化花壇鄉金墩街一帶，因大雨排水宣洩不及，街道一度水深及膝，居民出入受到影響，叫苦連天。（編輯：陳怡璇）1070823

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