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娛樂

專訪／挑女婿、交朋友同套標準　蔡振南：人品不分貧富

記者徐郁雯／專訪2018/08/23 22:56
▲蔡振南對於品性非常在意。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）
▲蔡振南對於品性非常在意。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

出道近40年的蔡振南，是台灣少數獲得三金的藝人，擁有13座獎座的他，談及即將到來的第53屆金鐘獎，他先是笑說：「怎麼大家都問這個？」而後坦率表示：「我過去入圍過40幾次，獎項對我而言，如果有就是謝謝，不給我沒關係，不能因為我沒看別人的戲、就覺得別人不如我們。」

有兩種藝人訪問時總讓人提心吊膽，一種是身上扛著沈重包袱的人，另一種就是對什麼問題都處之泰然、來者不拒的人，不小心就會太直白，心裡總會為他們捏兩把冷汗。顯然出道多年的蔡振南屬於後者，他心血來潮隨口一說的故事，充滿歲月的雋永，就連談及一家子坐在飯廳聊天、看電視，好似都能聽到那些家中的叨叨絮語，讓人會心一笑。


▲蔡振南任何角色都能駕馭。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

蔡振南繼《花甲男孩轉大人》後，再度演出親情喜劇《必勝大丈夫》，說起演喜劇這件事，他笑說：「有一天我就跟大家說我要演喜劇，大家都不相信，你看，我現在這樣很厲害吧！」蔡振南邊說邊笑開懷，藏著一股不願認輸的傲氣，蔡振南用演技證明了，他不是一個空口說白話的人。

說起在《必勝大丈夫》中演出「黃金發」裁縫師一角，蔡振南認為與現實中的他如出一轍，不會說好聽話諂媚別人，對於工作盡心盡力，他接演戲劇的規則非常簡單：「劇本好、導演好，一切OK，錢都不是問題。」但他也說，因為自己不會說好聽話，為了求好心切，總會有許多要求，如此被冠上「難搞」罪名，蔡振南可是一點都不在乎，他笑說：「那些導演還是會來找我演戲，因為他們信任我。」


▲蔡振南演技精湛。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

蔡振南在劇中擁有周曉涵、林昀希、陳天仁三個女兒，目前僅與周曉涵有比較多對手戲。蔡振南說周曉涵非常認真，有時候也會到他旁邊撒嬌說：「發哥～」（劇中名），讓他頗為喜愛。蔡振南也表示，如果晚輩肯學，自然是知無不言、言無不盡，也說自己演戲是「遇強則強、遇弱則弱」，就看對手能不能激發出自我潛能。


▲蔡振南演出《必勝大丈夫》。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

戲裡戲外對兒女都非常疼惜的蔡振南，表示交朋友與選女婿都是同一套標準：「先看他喝酒打牌，人品好很重要，是一輩子的標籤，不分貧富。」他也不諱言，很多人會因為他的身分地位而敬他三分，所以他除了觀察酒品、牌品，還會看對方若是碰到階級較低的人時，會如何對待，以此看出這個人的好壞。

至於幫兒子選妻子也是同套標準嗎？此時蔡振南點點頭說：「我的小孩眼光很好，會找內心很美麗的，外表可以整、但內心不行。」他也直言，兩個兒子感情非常要好、從小好到大，「若是他們兩個以後吵架翻臉，我就會懷疑是女人搞得鬼」。蔡振南也誇讚兩位媳婦都非常優秀，即便一家人都住在一起，相處都非常和睦。


▲蔡振南演出《必勝大丈夫》。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

蔡振南透露，與嬌妻平時感情非常要好，就連有時候不得已要上酒店，老婆都會勸他：「朋友邀你五次，最少要去一次，不然以後會沒朋友。」甚至還是老婆開車送他去酒店。說起愛妻，蔡振南臉上堆滿笑容，「我兒子以前都說，娶妻子要娶像我老婆這種。」

個性低調的蔡振南，也甜誇老婆非常貼心、賢慧，裡裡外外都處理妥當。問及拍戲時，老婆會不會擔心？蔡振南又再度笑說：「我都會拜託她跟我去拍片。」沒想到老婆卻都回：「我不要，站沒地方站、坐沒地方坐。」此外，蔡振南連手機都大方給老婆查閱，他俏皮表示：「我都叫別人『親愛的』、『我愛你』，我老婆都知道。」


▲蔡振南喜愛演喜劇。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

蔡振南人生至今都過得坦率直白，問及未來有沒有想要嘗試的？他再度露出招牌笑容：「我永遠不規劃事情，我老婆知道我會亂想，我所有通告都不會告訴我。」每每要到出門前一刻，才會問說「要去哪？」隨時準備好人生每一刻挑戰。

當然，對於生死看開的蔡振南，也說未來若是先走一步，要求子女不必費心買墳地，「台北市土地很少、很貴，也不要種在樹下，新店溪灑一撒就好」，說得如此輕描淡寫，其實人生也就是生不帶來、死不帶去。

訪問到了最後，蔡振南仍舊保持滿滿精神，最後一句話說：「沒看過像我這樣坦白的人齁。」從蔡振南的笑臉中，能看見他對於自己的了解驕傲，也充分展現了，身為藝人要緊的不僅僅是演技，擁有誠實又坦白的心，才是魅力所在。


▲蔡振南演技精湛。（圖／記者葉政勳攝，2018.08.24）

 

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