中國網購熱不減 阿里巴巴營收激增61%

（中央社上海23日綜合外電報導）中國網路零售業巨擘阿里巴巴今天表示，由於核心的電子商務部門穩定成長，最近一季營收較去年同季大增61%，不過一次性支出拖累了全季獲利。

總部位在杭州的阿里巴巴公布，至6月30日截止的一季，淨利較一年前萎縮41%，降至人民幣86億9000萬元（約新台幣389億元）。但若不是因為旗下支付業務子公司螞蟻金服發給員工股權獎勵，原本最近一季淨利年增33%。

促使創辦人馬雲晉身中國首富之一和全球電商偶像的阿里巴巴，曾一季接一季創造令投資人讚嘆的亮麗營收成長，因中國消費者對一鍵下單的網購益發感興趣。