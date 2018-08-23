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中央社

中國網購熱不減 阿里巴巴營收激增61%

中央社2018/08/23 22:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社上海23日綜合外電報導）中國網路零售業巨擘阿里巴巴今天表示，由於核心的電子商務部門穩定成長，最近一季營收較去年同季大增61%，不過一次性支出拖累了全季獲利。

總部位在杭州的阿里巴巴公布，至6月30日截止的一季，淨利較一年前萎縮41%，降至人民幣86億9000萬元（約新台幣389億元）。但若不是因為旗下支付業務子公司螞蟻金服發給員工股權獎勵，原本最近一季淨利年增33%。

促使創辦人馬雲晉身中國首富之一和全球電商偶像的阿里巴巴，曾一季接一季創造令投資人讚嘆的亮麗營收成長，因中國消費者對一鍵下單的網購益發感興趣。

然而，由於零售銷售等數據顯示中國經濟正在降溫，加上美中貿易戰可能帶來衝擊，令外界近期開始擔憂阿里巴巴業績。

這些因素看來並未影響阿里巴巴最近一季表現，營收照樣年增61%，衝上人民幣809億2000萬元（約新台幣3625億元）。

阿里巴巴執行長張勇在財報聲明中表示：「阿里巴巴再度迎來了一個卓越的季度，用戶快速增長，不斷壯大的生態系統中互動進一步加強。」

儘管旗下網購平台淘寶和天貓已稱霸中國電商市場，阿里巴巴仍持續大力投資一系列新業務，以擴大自身「生態系統」。這些業務包括實體零售商店、雲端運算、數位媒體、食品雜貨、餐點外送和廣告業。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070823

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