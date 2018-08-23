颱風西馬隆襲日 低窪地區民眾留意淹水

（中央社記者楊明珠東京23日專電）今年第20號颱風西馬隆今晚登陸日本四國的德島縣南部，帶來強風豪雨。日本氣象廳呼籲民眾嚴防風災雨害，尤其是住在地勢較低的民眾勿睡一樓，可能因淹大水而來不及逃生。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，颱風西馬隆於今晚9時（台灣時間8時）登陸德島縣南部，是今年第3個登陸日本的颱風。四國地方、近畿地方的晚間進入暴風圈，風強雨大，接下來各地可能降大雨。
颱風西馬隆以每小時35公里的速度往北前進。颱風近中心最大風速每秒40公尺，最大瞬間風速每秒55公尺。颱風中心東側110公里以內及西側70公里以內颳著風速每秒25公尺以上的暴風。
受到颱風西馬隆的影響各地雨勢猛烈。晚間7時至8時之間，德島縣政府在上勝町的雨量觀測計測到97毫米的雨量。國土交通省（相當於交通部）在奈良縣下北山村設置的雨量觀測計觀測到51毫米的雨量。
德島縣、奈良縣、山梨縣因大雨發生土石災害的危險性極高，氣象廳已發佈土石災害警戒資訊。
颱風西馬隆漸漸逼近中國地方（鳥取、島根、岡山、廣島、山口縣）、近畿地方。以西日本為主的地區，可能下起每小時50毫米以上的雨。局部地區可能每小時80毫米。
氣象廳表示，颱風西馬隆可能帶來紀錄性的大雨，呼籲民眾一定要嚴防。平時雨量較少的兵庫、香川等縣可能會降下大雨，以瀨戶內海沿岸為主的地區，可能出現潮水高漲的情況。
尤其是兵庫、香川、岡山等縣的沿岸、瀨戶內海的島嶼，今天深夜颱風逼近，加上滿潮的時間帶，潮水水位可能比平時高出一公尺。住在海拔較低的沿岸地區民眾特別留心淹水導致逃生不及。
受到颱風西馬隆影響，今天和明天日本國內班機逾300班停飛。此外，東海道新幹線部分區間列車暫時停駛。（編輯：高照芬）1070823