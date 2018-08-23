颱風西馬隆襲日 低窪地區民眾留意淹水

（中央社記者楊明珠東京23日專電）今年第20號颱風西馬隆今晚登陸日本四國的德島縣南部，帶來強風豪雨。日本氣象廳呼籲民眾嚴防風災雨害，尤其是住在地勢較低的民眾勿睡一樓，可能因淹大水而來不及逃生。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，颱風西馬隆於今晚9時（台灣時間8時）登陸德島縣南部，是今年第3個登陸日本的颱風。四國地方、近畿地方的晚間進入暴風圈，風強雨大，接下來各地可能降大雨。

颱風西馬隆以每小時35公里的速度往北前進。颱風近中心最大風速每秒40公尺，最大瞬間風速每秒55公尺。颱風中心東側110公里以內及西側70公里以內颳著風速每秒25公尺以上的暴風。