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中央社

投書指台有意購買薩國公債 外交部：薩國主動提

中央社2018/08/23 22:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北23日電）台灣與薩爾瓦多21日斷交，今天有媒體投書指，外交部曾為了挽救邦交，主動提出購買薩國政府公債。外交部今天晚間澄清，是薩政府財政困難，曾向台灣提及購買國債補足預算缺口。

外交部21日宣布與中美洲國家薩爾瓦多斷交，並指出，薩國政府自去年起，不斷需索大量資金，援助薩國聯合港開發案，但經台灣派遣專業工程團隊評估後認為是不合適的開發案，未予以同意。另外，薩國正值總統選舉期間，薩國執政黨在民調大幅落後的情況下，期盼台灣挹注薩國選舉經費，但這項作法「嚴重違背我國民主原則」，政府並未同意。

不過，網路媒體風傳媒刊登一篇自稱旅居薩爾瓦多數十年的民眾投書。這篇署名宋義仁、標題為「台薩斷交，台灣沒看到的事實」投書指出，有關投資聯合港及周邊自由貿易區，台灣只是被招商的許多國家之一，派出考察團只是虛幌一招。

投書也指稱，有關薩國選舉經費，「台灣以前是不用強索，自行送來」，給前右派執政黨的幾千萬美金完全違法。另外，投書還引述薩國官員的談話表示，台灣曾主動提出購買薩國政府公債來幫補預算缺口。

對於投書內容，外交部一一澄清說明。外交部發言人李憲章說，薩國從2017年起多次向台灣提及投資聯合港特許經營權案，甚至在外交部長吳釗燮7月訪問薩國時，都仍然提出。

李憲章表示，這項投資案金額龐大，須謹慎評估，經派遣專業考察團實地評估後，發現並無可行性，評估的結果也與其他國家團隊的結論一致。而根據聯合港港口自治委員會的公開資料，2017年港口只接待過28艘船。

他說，後來台灣接獲情資，中國已提出鉅額開發承諾，並以建交為條件誘使薩國轉向。投書所稱台灣只是被招商對象之一、派遣考察團虛晃一招等，都非事實。

另外，他表示，薩方自6月起曾透過管道向台灣提洽選舉經費，但遭婉拒。根據來自多方情資顯示，「中國竟以密助執政黨選舉經費為誘餌，引誘薩政府轉向」。投書中提到薩國前幾位總統曾收受台灣款項，外交部已多次澄清款項為雙邊合作計畫款，有公開捐贈儀式及具體計畫，過程公開透明，報導所稱致贈禮金等，「純屬汙衊」。

李憲章也表示，薩政府財政困難，曾向台灣提洽購買國債補足預算缺口，並非投書所稱「我主動提出購買薩國公債」。

他說，這篇投書拼湊片段資訊，所言多有杜撰。投書筆者以造謠、不實資訊，抨擊政府及歷年外交官員與僑胞的努力，外交部對此表達嚴厲譴責，並呼籲民眾在國家外交處境艱難之際，更應團結維護台灣的民主、自由，勿被惡意中傷的錯誤資訊誤導。（編輯：林興盟）1070823

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