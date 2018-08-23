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中央社

年金改革傷買氣 大同3C拚全年業績不衰退

中央社2018/08/23 22:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北23日電）負責大同集團在國內3C產品銷售的大同綜合訊電今年上半年業績成長約10%，但因年金改革恐影響下半年買氣，將透過拓展銷售通路、舉辦特賣會等方式力拚全年業績不衰退。

家電通路商大同綜合訊電（大同3C）與喜憨兒基金會聯合舉辦中秋聯合公益記者會，邀請藝人張立昂擔任愛心大使，與喜憨兒基金會、大同3C攜手推廣大同寶寶中秋禮盒義賣活動，限量3000盒，即日起於全台大同3C門市開始預購。

大同3C總經理張忠棋今天受訪表示，大同3C今年上半年業績成長約10%，以冷氣、電鍋成長最多，以往較少著墨的空氣清淨機上半年銷售超過6000台，也貢獻成長力道。

不過，他坦言，受到年金改革上路的影響，大同3C的7月業績衰退個位數百分比，同業衰退幅度則有雙位數百分比，主要因為大同3C的經銷商穩定度較好。

張忠棋認為，下半年業績可能較去年同期衰退，甚至可能吃掉上半年成長，除了年金改革讓民眾更不願意消費，也受到天氣因素的影響，例如最近午後雷陣雨變多，消費者的出門意願也跟著降低。

張忠棋指出，大同3C近年來陸續減少一些經營績效不佳的門市，目前全台門市總數不到200家，下半年會將產品上架到更多量販通路，提高能見度。

張忠棋直言，今年下半年是「很殘酷的下半年」，如果全年業績能守住不衰退，就算做得好。大同3C上週剛舉辦福利品特賣會，往年在7、8月旺季不會辦特賣會，因為需要人力與資源，但今年怕業績衰退太嚴重，每檔特賣會舉辦3到5天可進帳約150萬到200萬元，最近舉辦的特賣會合計業績破1000萬元，對業績不無小補。（編輯：郭萍英）1070823

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