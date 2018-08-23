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台南市24日停止上班上課

記者陳聖璋/台南報導2018/08/23 23:54
▲24日停班停課表(圖/行政院人事行政總處)
▲24日停班停課表(圖/行政院人事行政總處)

因熱帶性低氣壓影響，台南市23日開始出現強降雨，台南市災害應變中心於當日下午1點30分一級開設，晚間8:30召開第2次工作會議，代理市長李孟諺於聽取各單位簡報後宣布，根據中央氣象局晚間8點25分發布的預報，將台南市列入超大豪雨警戒區（24小時累積雨量500毫米以上），已達停止上班上課標準，台南市明 (24）日停止上班上課。

代理市長李孟諺坐鎮災害應變中心。(圖/台南市政府新聞處提供)

李孟諺表示，依照氣象局24小時累積雨量，本市受到熱帶性低氣壓及西南風影響帶來強烈降雨，很多地方6小時超過200毫米，包括學甲、六甲、仁德、安南12小時就達到280-300毫米，安南區12小時就達到328毫米、仁德區12小時313毫米，雨量比現在既有的排水標準高出很多，因此有積淹水情形。

根據氣象局預報，今晚到明天降雨仍會持續，並已提升到超大豪雨，台南市未來24小時可能累積雨量會達到500毫米以上，李孟諺指出，由於降雨沒有趨緩，曾文水庫從晚上8時起開始進行調節性放水，曾文溪沿線包括大內、山上、官田、善化等區域，請水利局隨時注意河川水位變化，並請民政局通報曾文溪沿岸之區公所，通報市民小心防範。

針對二仁溪出海口貨輪擱淺，李孟諺說，為安全起見，10位大陸籍船員已安全撤離至岸上，船隻尾端已進水，船上有10噸柴油、800公升機油、5噸重油，現場已成立前進指揮所，後續請十一岸巡隊、環保局同仁待命，如有最新處置狀況應與應變中心隨時保持聯繫，並注意是否有漏油汙染海域的危險。

 

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