池江璃花子亞運奪5金 追平日本44年紀錄

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本女泳新星、18歲的池江璃花子今天在雅加達－巨港亞運女子400公尺混合接力賽擔任第3棒出場，奪得金牌。這次亞運，她已拿到5面金牌，追平日本歷來最多面金牌紀錄。
美女高中生池江在亞運拿金牌的速度驚人，她在20日的50公尺蝶式奪金後，只隔了一場比賽，出賽100公尺自由式又得金牌。另外，她在400公尺自由式接力賽、100公尺蝶式項目也勇奪金牌，加上今天的400公尺混合接力賽奪金，目前已拿下了5面金牌。
1970年第6屆曼谷亞運，日本17歲女泳將西側喜美奪5金；1974年第7屆德黑蘭亞運，西側喜美再奪5金；本屆亞運，池江已追平西側所締造的日本隊史金牌最多紀錄。
今天池江參加女子400公尺游泳接力賽時，可看到她在池畔對池中隊友吶喊「快點游！快！」由於南韓、中國後來被判失去資格，日本隊確定奪金後，她與隊友相擁跳躍狂喜。日本隊以3分54秒73的成績，刷新亞運和日本紀錄。
這是池江在本屆亞運第7項比賽，她對媒體說：「真是快樂的不得了。前兩棒都保持領先，我心想一定要奪金，努力保持領先，隊友青木智美也順利接棒保持第一，真的太棒了。昨天有點懊惱，所以跟其他3名隊友說，今天一定要奪金。真的奪金了，且拿到好紀錄，好高興。」（編輯：林憬屏）1070823