池江璃花子亞運奪5金 追平日本44年紀錄

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本女泳新星、18歲的池江璃花子今天在雅加達－巨港亞運女子400公尺混合接力賽擔任第3棒出場，奪得金牌。這次亞運，她已拿到5面金牌，追平日本歷來最多面金牌紀錄。

美女高中生池江在亞運拿金牌的速度驚人，她在20日的50公尺蝶式奪金後，只隔了一場比賽，出賽100公尺自由式又得金牌。另外，她在400公尺自由式接力賽、100公尺蝶式項目也勇奪金牌，加上今天的400公尺混合接力賽奪金，目前已拿下了5面金牌。

1970年第6屆曼谷亞運，日本17歲女泳將西側喜美奪5金；1974年第7屆德黑蘭亞運，西側喜美再奪5金；本屆亞運，池江已追平西側所締造的日本隊史金牌最多紀錄。