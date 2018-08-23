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中央社

外交處境孤立 考驗巴基斯坦新總理

中央社2018/08/23 23:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社伊斯蘭馬巴德23日綜合外電報導）巴基斯坦與阿富汗關係緊張、跟美國關係搖搖欲墜、對印度關係長期不穩。觀察指出，今天的巴國處境孤立，對新總理伊姆蘭汗來說，重返國際社會堪稱艱鉅任務。

這位前板球明星在上個月大選勝選演說中說：「我們現在面臨非常大的外交政策挑戰。如果有個國家現在必須獲得和平與穩定，那就是巴基斯坦。」

對於首度擔任總理和外交事務新手的伊姆蘭汗（Imran Khan）來說，達成這個目標可能並不容易。他18日就職成為巴國總理。外界普遍指責巴國支持極端主義分子，助長區域動盪，伊斯蘭馬巴德對此一再否認。

美國總統川普1月指控，巴國在反恐戰爭中只有「謊言」和「表裡不一」，並凍結數千萬美元的軍事援助，導致雙邊關係更加冷淡。

伊姆蘭汗一再指責巴國政府參與美國領導的反恐戰役，導致巴國過去十年來本土恐怖主義激增。

相較於先前的反美言論，現在身為總理的伊姆蘭汗語氣明顯放軟。他表示，想要得到「平衡關係」，而不是為了換取援助「替美國的戰爭拚搏」。

伊姆蘭汗一直提倡與伊斯蘭叛亂分子談判達成解決方案，這項承諾招致批評，認為他對好戰分子態度軟弱，因而被人冠上「塔利班汗」（Taliban Khan）的綽號。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也一直在推動與塔利班談判，19日並提出新的有條件停火協議。

華府智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center ）分析家尤素夫（Huma Yusuf）說：「在與阿富汗再次建立信任方面，伊姆蘭汗處於非常有利位置。他被視為立場可靠的新面孔。」

尤素夫表示，但有鑑於目前與華府關係冰冷，巴國「從美國陣營轉向中國陣營的情況將繼續下去」。（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070823

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