蔡明晉5局失2分 相隔697天再摘先發勝

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）中華職棒富邦悍將投手蔡明晉今天臨時頂替先發上陣，對戰統一獅投5局僅失2分，靠著打線幫忙，終場以6比3贏球，蔡明晉相隔697天，再度拿下先發勝。
富邦悍將今天出戰統一獅隊，原訂由洋投羅力先發，因羅力感冒，賽前臨時改由蔡明晉上陣，蔡明晉去年至今多在牛棚待命，此役為本季第2場先發。
蔡明晉今天表現不負教練團期待，先發投5局，為本季最長局數，僅被敲出5支安打、失2分，包括第4局羅國龍全壘打，送出3次三振，沒有保送。
富邦悍將首局就先靠著陳品捷、王正棠連續安打，攻下1分，隨後又獲得2個保送，形成滿壘，三壘跑者趁著統一獅洋投瑞安暴投，跑回第2分，范國宸適時揮出三壘安打，送回2分，助富邦取得4比0領先。
統一獅隊8局下換上邱浩鈞中繼，解決2個人次後，被連續擊出3支安打、丟1分，接著獅隊守備出現亂流，富邦悍將單局又再追加2分保險分。
富邦悍將第9局換上「終結者」倪福德上場，連續解決2名打者後，被陳重羽敲安，隨後被高志綱擊出的強襲球擊中、留下一、二壘有人退場，羅嘉仁登板救火，連投8個壞球、2個保送，讓統一獅追回1分，富邦緊急換上林晨樺，用三振化解危機，終場就以6比3獲勝。
蔡明晉相隔697天，再度拿下先發勝投，獲選單場MVP，他透露，今天得知要代替先發，心裡只有一個感覺，「好好珍惜每一次在場上表現機會」。（編輯：陳怡璇）1070823