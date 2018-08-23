蔡明晉5局失2分 相隔697天再摘先發勝

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）中華職棒富邦悍將投手蔡明晉今天臨時頂替先發上陣，對戰統一獅投5局僅失2分，靠著打線幫忙，終場以6比3贏球，蔡明晉相隔697天，再度拿下先發勝。

富邦悍將今天出戰統一獅隊，原訂由洋投羅力先發，因羅力感冒，賽前臨時改由蔡明晉上陣，蔡明晉去年至今多在牛棚待命，此役為本季第2場先發。

蔡明晉今天表現不負教練團期待，先發投5局，為本季最長局數，僅被敲出5支安打、失2分，包括第4局羅國龍全壘打，送出3次三振，沒有保送。

富邦悍將首局就先靠著陳品捷、王正棠連續安打，攻下1分，隨後又獲得2個保送，形成滿壘，三壘跑者趁著統一獅洋投瑞安暴投，跑回第2分，范國宸適時揮出三壘安打，送回2分，助富邦取得4比0領先。