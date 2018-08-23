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中央社

美國電視影集服裝造型設計 各有千秋

中央社2018/08/23 22:19
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯22日專電）美國年度電視艾美獎頒獎典禮在即，洛杉磯時尚設計商業學院舉辦陳列24部電視影集戲服的特展，超過百餘套的造型服裝精緻呈現，各有千秋、琳瑯滿目。

這項特展同時展示，9部入圍今年艾美獎（EmmyAwards）服裝造型獎的作品。

洛杉磯時尚設計商業學院（FIDM）博物館發言人弗雷斯（Nick Verreos）接受中央社記者訪問，介紹匠心獨具的各款衣服指出，描述英國王室的影集「王冠」（The Crown），當中有套瑪格麗特公主（PrincessMargaret）穿著的新娘禮服，原是出自御用裁縫師哈特奈爾（Norman Hartnell）的經典之作。

他說，戲裡的婚紗雖是仿品，但仍相當講究，絲毫不馬虎，使用超過30公尺長且珍貴的烏干紗絲布（SilkOrganza），並以12道裁片及8層襯裡，撐起這套禮服的裙襬，費工又精雕細琢。

至於「沉默的天使」（The Alienist）服裝造型設計師凱普蘭（Michael Kaplan）可大有來頭。

弗雷斯介紹凱普蘭說，自「星際大戰七部曲：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens）之後的星戰系列，服裝設計都是出自凱普蘭之手。

從科幻片變換至古典偵探影集，凱普蘭在服裝造型方面大膽嘗試，豐富又多元。弗雷斯指著達柯塔芬妮（Dakota Fanning）在戲裡穿著黑白相間、看似平凡的長裙套裝說，這套衣服的裁片與布料的條紋，銜接處完全密合且無瑕疵，這就是所謂的斜切（mitering）相當耗工，但凱普蘭處理得天衣無縫，令人難以置信。

至於科幻類的影集「西方極樂園」（Westworld），弗雷斯說，製作和服很耗時，但設計師戴維斯（Sharen Davis）就讀中學期間曾在日本待了5年，這回她操刀日系服飾貫穿全劇的劇集，原本預計數月才能完成的和風服裝造型，加上她對於日本歷史的認識及了解，短短數周就完成了這不可能的任務，功力了得。

不過戲服並非只是讓觀眾看了賞心悅目而已，能否與情節充分融合又畫龍點睛才是關鍵。弗雷斯說「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）的服裝造型，最有助於把故事說得更完整。

這部主題圍繞著戰爭、女性和北方的電視影集，弗雷斯說，設計師為劇中人裁剪的服飾，把人事時地物的元素，交代得清楚且明確，帶領觀眾隨即就能進入戲劇的狀態和時空裡，引人入勝。

第70屆艾美獎預定9月17日舉行頒獎典禮，不過表揚幕後工作人員的創意藝術艾美獎（Creative ArtsEmmy Awards），將提前在8日與9日頒發獎項。（編輯：屈享平）1070823

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