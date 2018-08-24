與神同行／她認殺人犯當乾兒子　超越死刑的修復式正義

的確，鄭捷造成四死慘劇，受傷的不會只是當事人，也連帶摧毀社會對陌生人的信任、質疑公共空間安全性，所造成的後續效應，絕不只是不敢在捷運上當低頭族這麼簡單。社會輿論常說殺人者死、一命償一命，大眾觀念只停留在制裁加害者，這種宛如武俠小說的對白在黃明鎮看來已是不可能，執行死刑只是補償社會一時的痛快。

「我說不要把他們槍斃，其實很多鄉民都罵我，問我為什麼要為死刑犯說話，要我把死刑犯帶回家照顧。」謾罵鋪天蓋地而來，站在風口處難免中了好幾箭，黃明鎮曾經一度懷疑自己會不會有生命危險。

聖奧古斯丁說邪惡是善的欠缺（privation），對教誨師而言，能做的就是盡量補足人的殘缺、使之趨於完整，即便個案頑劣如鄭捷，對黃明鎮而言仍是遺憾，從事監獄教化三十年，做到被法界封為「監獄先生」，社會不盡然能理解他的仁慈。

「槍斃其實對窮凶惡極者一點感覺都沒有，判他終身監禁才是真折磨。社會大眾認為終身監禁是便宜他們，終身監禁更痛苦、生不如死。」2015年高雄監獄發生劫獄事件，犯案者多為坐監三、四十年重刑犯，「他們每天都很痛苦，闖不出去，拿到槍乾脆打死自己。」



▲修復式正義本為一種社區機制，透過會議進行兩造間的調解、道歉、寬恕、賠償與處遇，恢復犯罪造成的傷害。圖為國外的修復式正義團體，透過勞作回饋社會。（圖／美聯社）

大眾普遍仍不了解何謂「修復」，以至於社會普遍對死刑犯不諒解，也認為死刑犯不需諒解。美國明尼蘇達州Woodbury警察局為了根治青少年犯罪，於1995年開始實施修復式正義社區會議 ，被害人需於會議上訴說受害情況、恐懼與後續影響，召集人要求加害者必需作出回應，在加害者與被害者兩方的互動對話中，召集人過濾適當訊息，以作為後續賠償方案。

修復式正義又被稱為整合性司法（integrated justice），本為一種社區機制，透過會議進行兩造間的調解、道歉、寬恕、賠償與處遇，恢復犯罪造成的傷害，是為和平解決犯罪案件的仲裁制度。美國明尼蘇達州立政府曾做過調查，若被害人曾遭遇偷竊通常將經歷一段失眠期，損失不單只是財務而已。但透過兩造對話，是讓犯案青少年瞭解受害者感受，容易把受害者類比為身邊的親人，藉此除去犯罪時的無感，而兩造若能藉此和解，才能真正消除再犯風險。

「修復式正義很重要，台灣已經慢了二十幾年。」相較於社會的不諒解，有時被害者家屬反而較能踏出修復式正義這一步，黃明鎮表示，更生團契已參加國際監獄團契多年，從事修復工作多年，台灣其實已經有過很成功的例子。1992年「神話KTV縱火案」釀成16死慘劇，更生團契開始關注加害者湯銘雄與受害者家屬，試著讓加害者跟被害者家屬團聚。

受害者杜姓員警的姊姊寫信給湯銘雄，「湯銘雄當下看了其實嗤之以鼻，覺得自己怎麼可能被原諒。」黃明鎮鼓勵湯銘雄回信，更帶著杜姓員警的姊姊北上探監。一開始，湯銘雄在信中稱謂寫「杜姐」、「杜媽」直到後來簡化為「姊姊」、「媽媽」，杜家認了湯銘雄作乾兒子，直到伏法前一天，杜家人用魯凱族話告訴湯銘雄，不論生死他都是杜家人。

被害者家屬願意擁抱加害者，黃明鎮說，當天在場媒體都嚇壞了，「害死你兒子的人竟然成為你兒子，這也算是台灣奇蹟了。」

說是奇蹟，也在於少得可以才顯得難能可貴，但社會與被害者又怎麼能靠一場諒解來挽救，台灣司法只著重判決，鮮少關注被害者的心理，當年淡水王姓小開殺了女友176刀，為此付出高額賠償金，但黃明鎮說，「被害人的痛苦不會因為金錢放下，也許靠修復關係，讓加害人悔悟、做一點有意義的事彌補被害者家屬，他們的感覺也會比較好。」



▲台灣近年隨機傷人、分屍案頻傳，社會大眾開始關注修復式正義，但黃明鎮說，台灣已經遲了二十年。（圖／記者葉政勳攝）

如何判斷死刑犯真正悔悟，黃明鎮說，若真的心中有悔意一定會向被害人道歉，在坐監時會開始約束自己的行為，甚至去影響其他人犯，願意於伏法後捐贈器官，甚至留下幾句話送給世界。

竹聯幫殺手劉煥榮在最後悔改，「他會幫精神病患擦澡、幫監獄舍房洗地板，曾有受刑人會面後氣沖沖跑回來只因為家人沒給錢，劉煥榮還會出面責備他，『你這樣很不孝，寫信回去道歉。』」

很多青少年覺得混黑道有面子、有油水拿，覺得入黑社會有歸屬感也容易當英雄。劉煥榮曾表示，若有機會，願意和外面的青少年說說話。

看遍了人性的善惡與生死，送走了一位又一位的死刑犯，當今國際間約有三分之二國家廢除死刑。廢死，幾乎成為一項人權標準，問黃明鎮對廢除死刑有何想法？他倒是回答得很巧妙，「死刑是神設立的地獄，讓人來做，生與死的權柄不在人的手上。」

作為信徒與布道者，他相信地獄是終極的審判，「人想扮演上帝，不悔改就把他槍斃，但槍斃會有誤判、百密會有一疏，讓他活著也許能做出一些彌補。」摩西受十誡，但摩西也曾犯下殺人罪，黃明鎮說上帝不會看人的過往，只要起心動念有了悔悟，監獄本是地獄但也能成為天堂，說話三句不離福音，但一講到死刑存廢這個爭吵不休的話題，他還是苦笑了一下：「欸，我是講實話，但這一說出去我又要被罵了。」