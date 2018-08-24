名家論壇》施孝瑋／不對稱武器　有效防衛台澎？

長期以往陸軍的建軍，對於是否需要採購新型主戰車頗有歧異。但隨著解放軍的主戰車，如九六式和九九式與九九大改紛紛成軍，台灣現有的M60A3、M48H與部分封存的M48A5等主戰車，面對解放軍的主戰車已經完全落後。雖然台澎防衛作戰中台灣的防衛戰略是重層嚇阻，作戰指導是「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，依照軍方的構想，攻擊軍若能進行兩棲登陸，台澎防衛作戰就不能算成功。但是在灘岸殲敵階段，若攻擊軍已能進行行政下卸，則攻擊軍的96與99系列主戰車就可能登陸，一旦登陸我方戰鬥直升機已經消耗殆盡，或是因為無法在指定空域中作戰時，迎擊攻擊軍的任務又會落在地面部隊上。但陸軍現有的M60A3與M48系列戰車，和攻擊軍的戰車，已經有代差，很難在地面戰鬥中佔得優勢。

而為了強化陸軍反登陸作戰的能力，在108年度國防預算中，編列了300億元計畫採購108輛M1A2主戰車，以強化陸軍反登陸的能力。

美國公布了2018年中國軍力報告，報告內指出由於兩岸的軍力差距逐漸擴大，雙方GDP差距達25倍，因此軍事預算差距也達15倍，因此美方認為台灣需要也正努力發展不對稱戰術，包括通資電反制裝備、高效能作戰艦艇、無人飛行載具等，美國國防部正在努力簡化和確立台灣國防支出優先順序。



▲反登陸作戰中，AH-64E擔負反制敵方登陸部隊的重任。（圖／「軍情與航空」提供 , 2018.08.23）

不對稱作戰也是在相同思維下的概念，攻擊軍軍力的質與量是在本世紀前十年中趕上我們，過去我們海峽對峙中，國軍在海空軍擁有質的優勢，但這個優勢已經改變與打破。大陸的軍事預算又是我們的15倍，雖然其預算不是全然用於對我們進行戰爭準備之用，但的確已經讓我方軍力在質的優勢快速流失，因此弱對強的「不對稱作戰」概念，成為國軍建軍的重要思維。

不對稱既然是較弱的一方所採取，其定義為針對敵弱點，採取非傳統或非正規的方法，發揮己方優勢，攻擊對方致命痛點，造成對方心理及實體上損失，獲得預期的軍事或政治目的。在這個概念下，國軍開發了雄二E巡弋飛彈，以及截至目前為止訊息極為有限的雲峰飛彈，希望藉由這兩款飛彈600-2000公里的射程，在台澎防衛作戰發生時能進行「源頭打擊」。

「源頭打擊」是要打擊什麼？我個人認為還是戰術目標，例如攻擊軍的機場、指揮通訊節點、短程地對地彈道飛彈旅的彈藥庫等。過去曾有人說我方研發雲峰飛彈是為了要攻擊三峽大壩，這的確符合不對稱作戰的定義，但是真如是做會引發對方強力報復，攻擊了對手的戰略目標勢必讓自己招致戰略性報復，所以我認為不對稱作戰還是以戰術層級為主。

但其實比主戰車和不對稱作戰更值得現在與未來執政團隊憂心的，應該是全募兵制與能源政策。



▲為了實施全募兵制，未來台灣的軍隊規模將進一步縮小到17.5萬，對於自我防衛已是捉襟見肘。（圖／「軍情與航空」提供 , 2018.08.23）

全募兵政策已經討論多次，自然也不需再多作贅敘。但今年美國國防部的「中國軍力報告」中特別點到台灣為了推行全募兵制，不但軍隊的員額要再從21.5萬下修到17.5萬，甚至於每年的預算有一半用於人員維持，導致裝備採購預算連年都沒有明顯的增長，更難以達到美國所希望佔GDP的3%。雖然今年行政院提出的國防預算增加了183億元，但是人員維持相關仍佔了增加預算的約1/3，因此全募兵制是否要繼續推行下去，反映執政黨是否認真面對時兩岸現況是否會發生軍事衝突的可能，也就是說，執政黨在兩岸議題上無法建構和緩的局面，但是對衝突的可能，也沒認真面對。

另一個對於台灣能否有效自我防衛的指標，其實是能源政策。執政黨在2025年要達成非核家園的目標，並且將再生能源提高到發電量的20%，並且提高天然氣發電比例至50%。

以台灣的自然環境，這不是一個為建軍備戰準備的政策。



▲大陸外銷的戰車，其設計已經超越我方現役戰車，其自用的戰車戰力將高於這些外銷戰車。（圖／「軍情與航空」提供 , 2018.08.23）

筆者熟識的一位民進黨不分區委員說，民進黨的兩個神主牌：「台獨」和「反核」是相互衝突的。你要觀察哪一個是民進黨真的想做的，就要看他在這兩塊神主牌上對哪一個是認真的。

台灣現在的天然氣安全儲量大約2周，依靠6艘的天然氣船由中東卡達運至台灣。也就是說一旦台海發生武裝衝突，2周後台灣的電力供應至多僅有50%，而國防設施是極為耗電，且要求電力供應穩定的。

執政黨現在的能源政策，2025年非核家園達成時，也代表台灣能源狀態面對軍事衝突的脆弱性會達到最高。目前攻擊軍構建的遠洋海軍，搭配一帶一路的國家戰略發展，將南中國海到東非建構為其遠洋海軍的活動範圍，但在這片廣大海域中，我方將完全無反制能力。

所以全募兵制與能源政策，對國防的影響程度，要遠高於不對稱武器和M1A2戰車了。

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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