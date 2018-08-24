歐德集團用新台幣愛台灣　挺台灣觀光帶領同仁遊遍全台灣

最愛台灣的方式就是用新台幣愛台灣!「多旅遊、多歷練、多閱讀」，是台灣家居業領導品牌－歐德集團陳國都董事長增加自己知識涵養的不變法則。重視人才、寵愛人才的他，藉由舉辦員工旅遊深耕人才，讓員工以不同的心境學習與成長。同時，在旅遊的過程中，鼓勵大家品嚐當地美食、選購當地特色伴手禮，不僅滿足了每個人的口腹之慾，也延續了友誼，讓更多的觀光財留在台灣，促進台灣經濟成長。

每年8月正值孩子們歡樂的暑假時光，也是歐德集團同仁們期待的員工旅遊，今年歐德集團各區域的員工，分別造訪了最北的野柳、最南的小琉球，以及中部的溪頭，甚至到馬祖，從北到南全台都有歐德集團員工的足跡。如同歐德集團經營宗旨－「生活從想法」開始，旅途中，創造出不同的視野，體驗不同業態的服務，認真工作努力玩，讓員工有不同於職場的創新發想，因此歐德集團不論外界經濟景氣如何變化，仍舊邀請員工及眷屬們一同「多旅遊」。因為，唯有幸福的員工才有滿意的客戶服務，照顧員工與其家庭也是企業最重要的社會責任。



▲歐德集團陳國都董事長(中)開心與基隆著名海產店家合影,鼓勵員工用新台幣愛台灣。（圖／歐德集團提供）

最近網路瘋傳的影片「我們在台灣見吧! Let's meet in Taiwan!」介紹台灣美景美食，台灣美食享譽全球，旅程中，大家最開心的就是品嚐各式各樣當地美食、選購當地特色伴手禮。從旅途中不僅觀賞了台灣各地風光明媚的景色，透過親自的走訪，更能感受到台灣這塊土地的美。然而，一趟旅途中，所搭乘的遊覽車、籌辦的旅行社、住宿的飯店、用餐的餐廳….等各各環節，都是透過旅遊促進台灣經濟成長的一種表現。



▲Order傢俱員工到處fun,走訪最具代表性的馬祖閩東建築「芹壁聚落」旅途中創造出新視野。（圖／歐德集團提供）

歐德集團善盡企業社會責任，除了行之有年的『百閱公益捐贈』與『手護星願』捐贈活動，2018年也推出『公益123』計畫；如今有鑑於台灣觀光產業「雪崩式」衰退消息頻傳，最大的原因來自於景氣不佳消費意願低，歐德集團陳國都董事長帶領著同仁秉持「取之於社會，用之於社會」的理念遊遍全台灣，陳國都董事長：「鼓勵大家多多在台消費，讓更多的觀光財留在台灣，一起為台灣觀光產業盡一份心力。用新台幣愛台灣!」



▲Order家具造訪小琉球，入住「地中海海景渡假村」，放慢腳步欣賞台灣離島風光。（圖／歐德集團提供）



▲歐德家具廣邀員工及眷屬一同旅遊fun輕鬆，體驗森活風光(攝於溪頭)。（圖／歐德集團提供）