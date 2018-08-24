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錯過再等1年！　慕尼黑啤酒節在台體驗「德式狂歡」

生活中心／綜合報導2018/08/24 11:00
▲台北HB慕尼黑皇家啤酒節將在10月12日開跑，活動於花博舞蝶廣場舉行。（圖／公關照片）
▲台北HB慕尼黑皇家啤酒節將在10月12日開跑，活動於花博舞蝶廣場舉行。（圖／公關照片）

2018台北HB慕尼黑皇家啤酒節來了！活動將在10月12日至12月21日於花博舞蝶廣場舉行，這也是HB慕尼黑皇家啤酒節在台舉辦的第3年，每每都成功掀起熱烈討論，這次NOWnews也特別整理了今年慕尼黑皇家啤酒節的幾大亮點，喜歡和朋友狂歡、沒錢買機票飛到德國體驗啤酒節的，千萬不要錯過這次機會。

這場活動的最大特色，就是把德國慕尼黑當地的啤酒節，原汁原味地搬到台北來，模擬慕尼黑啤酒節的大型帳篷，只要走進裡頭就能感受到最道地的啤酒節文化；就連裡頭的啤酒女侍也是在德國慕尼黑啤酒節中服務，特地為了活動來台，會穿著傳統巴伐利亞服飾，甚至還可以1次拿著10杯裝滿的啤酒杯，穿梭在人群中，有時候興致一來，還會與大家一起在舞池內共舞狂歡。


▲德國當地慕尼黑啤酒節的侍女、樂團，也會原汁原味搬來台北。（圖／公關照片）


▲德國當地慕尼黑啤酒節的侍女、樂團，也會原汁原味搬來台北。（圖／公關照片）

另外，就連在德國慕尼黑當地啤酒節演奏的樂團，也能在台北HB慕尼黑皇家啤酒節看到，美酒、佳餚、狂歡樂曲，讓你不用花錢買機票出國就可以體驗超道地的啤酒節。

而慕尼黑啤酒節的「啤酒」當然也很有看頭，是1589年巴伐利亞皇室創立的釀酒廠、最正統的德國啤酒，也是慕尼黑啤酒節六大官方品牌之一，這次活動共有3款生啤酒，分別是HB慕尼黑皇家小麥白啤酒、HB慕尼黑皇家黑啤酒以及HB慕尼黑皇家十月啤酒節特釀啤酒，活動過程中還會有喝啤酒大賽、挑戰1公升靴子杯等遊戲，讓大家能夠越玩越嗨。


▲HB慕尼黑皇家啤酒是1589年巴伐利亞皇室創立、最正統的德國啤酒，在家樂福、Jasons超市及City’super超市皆可購買到。（圖／公關照片）

當然美酒還要配佳餚，食物部分更是讓人直流口水，使用最道地的巴伐利亞美食，包含德國香烤扭結麵包、綜合香腸拼盤佐巴伐利亞德式肉排、南德香烤啤酒豬腳佐德式酸菜與薯泥、巴伐利亞風味鄉村烤雞等，都是在台灣無法輕易嘗試的道地德國菜餚，到啤酒節裡就能品嚐德式風味。


▲啤酒節中，除了有正統德國啤酒之外，還有道地的德國菜餚。（圖／公關照片）

這場一年一次的活動，將在10月12日開跑，這次也特地開放早鳥優惠訂購票價，入場票券1980元，就可享有1杯1公升啤酒以及美味餐點，體驗原汁原味的慕尼黑啤酒節，購票還有機會抽中台北慕尼黑來回機票，想要在10月來場微醺趴的民眾，快手刀去買票吧！早鳥優惠只到8/31，詳情可上網搜尋。

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2017台北HB慕尼黑皇家啤酒節活動花絮：www.youtube.com/watch?v=2s44LB23ccQ

關鍵字慕尼黑啤酒節台北hb慕尼黑皇家啤酒節德國啤酒
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