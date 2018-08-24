名家論壇》汪潔民／川普對中國商品課高關稅　誰被嚇到？

但另一方面，丹麥馬士基（全球最大貨櫃航運公司）執行長施索仁（Soren Skou）表示，美國自己本身將承受最大衝擊。施索仁表示，全球近來興起的貿易保護風潮「對於美國造成的傷害更勝於其他國家」。他並大膽的預估，加徵關稅恐導致全球貿易每年成長放緩0.1％～0.3％，而對於美國貿易的影響可能高達3個或4個百分點。施索仁指出，「這肯定不是好事」，但弔詭的是馬士基卻是目前貿易戰的受惠者，上半年業績成長4%，市場更傳出因為美國貿易商正積極尋找新的中國替代廠商，運輸需求加溫，包括台灣的華航公司都承認，中美貿易戰爆發以來，航空公司已漲價2次，8月21日華航又率先做第3次調漲，每公斤提高新台幣5元，長榮也隨後跟進。

沒錯，自二月六日美中展開貿易關稅大戰，全球股市今年至今除了美股、日股、印度股市之外，全受到大小不一的挫跌，新興市場尤為慘烈，不論間接還是直接，平均都有兩位數的下跌，市場的憂心到底是什麼？真的就是美中貿易戰就造成這樣大的恐慌嗎？該如何面對呢？

從國際貿易的角度來分析，主要是因美國景氣夠好，貿易戰如擴大，貨物會移轉到東南亞，因為以目前美國的景氣，買賣雙方都會設法從東南亞出貨，生產不及的也可能進口商與消費者都願意多付些錢買大陸貨。而這些東南亞的廠商多半和中國或台灣原有供應商關聯性仍舊很大，川普是否真的能從關稅上取得好處，長期來看，恐怕利益會逐漸邊際化，對中國來說，加速一帶一路是勢在必行，透過這些大型的國外基礎建設，替中國企業創造另外一個有高速鐵路、公路和現代化港口的國外生產基地，長期來看也將會抵消部分川普的關稅攻勢。那麼股市的修正又是為何呢？答案並不是貿易戰爭，而是市場的恐慌情緒。

事實上貿易戰打到現在，股市的反應也開始弱化，即便美國貿易代表署（USTR）在8月10日發布聲明，基於中國大陸對美施以報復，且拒絕改變其行為、政策與做法，USTR研擬對中國大陸輸美6031個關稅項目、價值2000億美元商品徵收10%從價稅（ad valorem duty）。經過為期約二個月的程序，包括徵詢公眾意見和聽證會，預計於8月30日後公布最終結果。中國股市仍舊在2660點附近進行打底，因為最麻煩的160億針對2025中國製造的25%關稅風暴，已經高峰期反應，中國官方也非常清楚這個態勢，中國必須加大內部改造包括金融，基礎科技、殭屍企業的出清和汙染的管理，中國近期執行的藍天計劃就是其中中國某種程度對川普關稅戰爭的回應。

從投資歷史的角度分析，從亞洲金融風暴創造出韓國經濟奇蹟，到網路泡沫卻建構臉書和亞馬遜的商業成長，美國的金融海嘯卻換得中國的經濟躍進和印度的高速增長，2012年的歐債風暴，卻建構出德國成為全球最大的貿易出超國家，任何一個經濟或財政的市場變動，最後都會產出一個新亮點經濟，我們就是拭目以待這波新興亞洲的經濟再起飛。

●作者：汪潔民／財經專家玉亰投資執行長

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