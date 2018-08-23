小米推子牌Pocophone　最便宜的S845手機

Pocophone F1 採用高端 Snapdragon 845 晶片處理器以及 4,000mAh 電池等規格。螢幕為 1080p6.18 英吋顯示屏，寬高比為 18.7：9 ，並使用一款高通 Adreno 630 GPU ，一枚 20 萬像素的自拍前鏡頭，以及後置 1200 萬像素和 500 萬像素雙鏡頭。 PocoF1 將於下周以 300 美元的價格於印度上市。

小米印度產品經理 Jai Mani 表示，小米在開發 F1 時透過 Reddit 論壇，發現用戶有著更大的電池容量與一性能超強處理器的需求，這些評論與留言激發了 F1 產品團隊，而後將超大電池和 Snapdragon 845 高端處理器加入其中。

在性能上， Pocophone F1 比紅米 5A 更優質。其採用的 Snapdragon 845 處理器與紅米系列相比，顯示器具備更高的色彩對比度，最大亮度設置相當足夠，背蓋則採紅、藍、黑與盾甲質感（ Armored ）的塑膠材質。至於屏幕則使用小米過去產品中出現的 Gorilla Glass3 （現多已使用到 Gorilla6 玻璃），這反映了這方面成本上的降低，令其可以於其他零組件上提供更高規格。



▲Poco F1 背蓋使用塑膠材質，小米產品經理 Jai Mani 表示，使用塑料材質能避免玻璃背蓋容易摔破的缺點。（圖／翻攝 小米）

小米還為 Pocophone F1 提供了性能強大的 GPU ，同時搭載液體冷卻技術，運行方式為先將產生的熱源透過高導熱材料傳導至熱管，之後熱管再將熱量傳導至有冷卻液和高導熱銅片的散熱基板與主板部分，令其在處理高強度任務時能有效散熱，對於喜好遊戲的玩家相當具吸引力。



▲Poco F1 採 MIUI 作業系統的 Android 8.1 Oreo 。支援 USB Type-C 充電端口，與 USB 2.0 和藍牙 5.0 。 （圖／翻攝 小米）

自今年六月 OnePlus 6 於印度發布以來相當受歡迎，而本次 Pocophone F1 的售價與 OnePlus 6 相比同樣具競爭力。目前，如蘋果一類的科技公司皆面臨成長停滯增長的困境，小米卻能逆勢成長，主要拜印度市場之賜。 2018 年第二季，該公司較去年同期增長了 106% ，於印度市場售出 330 萬台中階手機的紅米 5A ，一舉擊敗三星、 Vivo 和 Oppo 等公司。