NOW早報／花百億治水　高雄暴雨卻成「汪洋一片」

今（ 24 ）日仍受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨或豪雨發生的機率，隨著熱帶性低氣壓向北移動，北部地區雨勢也會逐漸明顯，尤其是桃竹苗地區，應注意瞬間大雨、雷擊、強陣風；氣溫方面，由於降雨加上雲量多，各地高溫大致不會太過炎熱，預測各地高溫約 28 至 33 度。此外，氣象局持續發布豪雨特報，雲林以南為超大豪雨地區。

花百億治水 高雄暴雨慘成「汪洋一片」

暴雨重創南台灣，不僅出現最高時雨量 108 毫米，南部地區更陸續傳出淹水災情。高雄自 22 日晚間大雨不斷，代理市長許立明昨下午宣布晚間停班停課，卻引發民眾怒轟「都快沉了才放假！」此外，日前高雄市水利局才投入 303 億元治水，也讓網友無奈嘆「不到 50 天就破功」。

高雄風雨吹垮大樓鷹架 母子雙亡

受到熱帶性低氣壓影響，致災性豪雨重創南台灣，高雄市建國路、自立路口一棟 20 層樓高的工地大樓，昨（ 23 ）日下午發生鷹架倒塌意外，造成 3 名無辜路人被壓住受困，救難人員將人救出後緊急送往醫院，其中一對母子傷重不治。

▲高雄市三民區一棟興建中的大樓工地鷹架，昨（ 23 ）日下午因不堪強風暴雨吹襲倒塌。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.08.23)

林冠勳涉酒駕 競選看板「重罰酒駕」打臉

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳 22 日晚間涉嫌酒駕，與一名顏姓女子發生擦撞，隨後便肇事逃逸，疑似還找王姓助理「頂包」。昨（ 23 ）日凌晨林冠勳接受警方訊問時坦承酒駕，目前已被移送法辦。有 PTT 鄉民找出林冠勳掛在萬華區的競選廣告看板，上頭政見寫著「重罰酒駕」四字，完全打臉自己。

柯文哲推 16 條「共同訴求」 同框先簽名

台北市長柯文哲人氣居高不下，不少參選人都想找柯 P 輔選、同框合照。為此，柯文哲昨（ 23 ）日正式推出「柯 P 認同卡」，裡頭包含他的 16 條政治理念，其中包括反對債留子孫、反對在負債情況下發放重陽敬老金等。對此，柯文哲表示，這不叫認同卡，這叫「共同的訴求」。

▲台北市長柯文哲人氣居高不下，不少參選人都想找柯 P 輔選、同框合照。為此，柯文哲 23 日正式推出「柯 P 認同卡」，裡頭包含他的 16 條政治理念。（圖／翻攝自柯文哲臉書 , 2018.8.23 ）

最新民調韓國瑜僅輸陳其邁 2.6 ％

年底九合一選舉逐日逼近，各參選人無不戰戰兢兢，高雄市長選戰更是備受矚目。日前最新民調公布，國民黨高雄市長參選人韓國瑜僅輸對手陳其邁 2.6 個百分點，兩人差距甚小、旗鼓相當。對此，有鄉民在 PTT 分析關鍵原因，指出親民黨吳益政還沒退選時，陳其邁與韓國瑜的差距落在 8％ 至 15％ 之間，但民調都沒把吳益政算進去，「現在吳益政退選了，當初會支持吳益政的，也算是藍軍的一塊，自然而然就回到韓國瑜身上」。

亞運第一次 郭婞淳奪台灣舉重首金

印尼雅加達亞運，女子舉重 58 公斤級，台灣好手郭婞淳壓軸出賽，第一把就舉出 100 公斤，第二把 103 公斤輕鬆過關，抓舉第三把 105 公斤，也領先各國好手，挺舉她第一把就以 125 公斤過關，第二把 130 公斤順利過關，最後雖然挑戰 143 公斤失敗，以總和 235 公斤奪牌，也是她生涯亞運首金。另外，男子體操決賽中，「鞍馬王子」李智凱在鞍馬項目以招牌湯瑪士迴旋「完美落地」，以 15.400 高分勇奪我國首面體操金牌；黃義婷在女子單人雙槳項目奪銀；梁恩碩在網球女子單打項目奪銅。



▲郭婞淳。（圖／中華奧會提供）

巴黎近郊攻擊事件 1 死 2 傷 IS 宣稱犯案

巴黎郊區特拉普鎮（ Trappes ）昨（ 23 ）日驚傳持刀攻擊事件，造成至少 2 死 1 傷，凶嫌也已死亡，另有 1 人受到重傷。據了解，凶嫌在街上持刀砍殺， 2 名死者為其母親和妹妹。事後，聖戰組織伊斯蘭國（ IS ）發表聲明，宣稱犯下此案，但尚未提出相關證據。

吳宗憲自責是失敗父親 哽咽向兒致歉

本土天王吳宗憲（憲哥） 19 歲兒子吳睿軒（鹿希派），日前於私人 IG 限時動態發「炸彈文」引發軒然大波，他攜子火速召開記者會道歉，不僅當面訓兒，更直接宣布出道 23 天的鹿希派退出演藝圈。昨（ 23 ）日凌晨吳宗憲開直播吐心聲，自責是「一個失敗的父親」，並哽咽盼望外界能再給兒子一次機會。



▲吳宗憲在直播中向兒子道歉。（圖／翻攝吳宗憲臉書 , 2018.08.23 ）

「百元理髮」剪不出好造型？設計師曝內幕

「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存有疑惑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。近日，美髮設計師「 Ken 桑」錄製一段影片，揭開百元理髮店不為人知的內幕。