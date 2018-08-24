北港水林口湖多起樹倒　警冒雨交管移路樹守護安全

熱帶性低氣壓過境造成南部大雨，雲林縣沿海地區自午後起風雨交加、瞬間大雨不斷，造成已經多年沒有淹水的口湖鄉台子村，23日傍晚淹水淹到膝蓋上，北港警分局也陸續接獲北港、水林、口湖市區多起路樹倒塌、影響通行的通報，員警冒雨交管及將倒塌路樹移到路旁，讓擁塞的車流獲得紓解，交通恢復正常，守護民眾行車與居家環境安全。

北辰派出副所長許以仁、警員黃中佑、黃俊賢等人，今(23)日18時5分，獲報北港鎮文化中心後門有大型路樹倒塌，妨礙交通；另副所長李龍柏、警員林資皓獲報雲164線道上，因風雨致使土厝段路樹倒塌，橫躺於車道意外；及台17線口湖鄉水井段2旁路樹倒塌，椬梧所副所長吳鴻熙、警員李甫恆等人到場，協助搬至路旁、實施交管及疏導交通，並分別擺放交通錐、拉起警戒線，提醒民眾行經時注意安全。