北港水林口湖多起樹倒　警冒雨交管移路樹守護安全

熱帶性低氣壓過境造成南部大雨，雲林縣沿海地區自午後起風雨交加、瞬間大雨不斷，造成已經多年沒有淹水的口湖鄉台子村，23日傍晚淹水淹到膝蓋上，北港警分局也陸續接獲北港、水林、口湖市區多起路樹倒塌、影響通行的通報，員警冒雨交管及將倒塌路樹移到路旁，讓擁塞的車流獲得紓解，交通恢復正常，守護民眾行車與居家環境安全。
北辰派出副所長許以仁、警員黃中佑、黃俊賢等人，今(23)日18時5分，獲報北港鎮文化中心後門有大型路樹倒塌，妨礙交通；另副所長李龍柏、警員林資皓獲報雲164線道上，因風雨致使土厝段路樹倒塌，橫躺於車道意外；及台17線口湖鄉水井段2旁路樹倒塌，椬梧所副所長吳鴻熙、警員李甫恆等人到場，協助搬至路旁、實施交管及疏導交通，並分別擺放交通錐、拉起警戒線，提醒民眾行經時注意安全。
▲員警冒雨交管及將倒塌路樹移到路旁，讓擁塞的車流獲得紓解。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）
北港警分局指出，轄區北港鎮、水林鄉、口湖鄉自今天下午起，不斷下起間歇性豪大雨，發生多起路樹倒意外，北港警方不敢大意，全日加派員警巡邏，遇有狀況即調派線上執勤人員實施部分路段管制，配合相關單位排除路障，在眾人合力清理下都能迅速排除路障，讓擁塞的車流獲得紓解，交通恢復正常；此外，水林全區及口湖水井、湖口地區停電，以致交通號誌無法運作，警方亦增派警力支援，俾以提高見警率。
▲已經多年沒有淹水的口湖鄉台子村，傍晚淹水淹到膝蓋上。（圖／記者蘇榮泉翻攝自臉書，2018.08.23）
分局長廖志明表示，同仁堅守崗位、不畏風雨，順利排除道路障礙，落實治安平穩、交通順暢的工作理念，讓過往民眾稱許及安心，事蹟足為表揚。
▲北港北辰國小操場大樹倒在文仁路鑽石大樓前路中，壓壞多部機車，幸沒有人員受傷。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）