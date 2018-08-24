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政治

直擊／內蒙古現代牧民　利用網路改變生活與交易

記者陳弘志／內蒙古報導2018/08/24 08:11
▲大陸內蒙古額爾古納市大批羊群於夕陽下山前，集體返回牧場。此為可愛小羔羊。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.23 )
▲大陸內蒙古額爾古納市大批羊群於夕陽下山前，集體返回牧場。此為可愛小羔羊。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.23 )

「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」，這是一般人對北國草原牧民生活的描述，但在現代，網路徹底改變世人生活，連傳統的牧民生活與放牧，都因網路而改變。

若從北京一路往北，歷經1900公里開車路程，就可抵達內蒙古額爾古納市。年紀55歲的大陸內蒙古牧民楊旭，就在額爾古納市致富村放牧羊群。記者實際走訪現場，目睹楊旭的牧場與住家就在呼倫貝爾大草原上，遠處可眺望地平線與山巒，視野一望無際。


▲位於右上方淡藍色虛線區塊，就是大陸內蒙古額爾古納。（圖／翻攝百度地圖 )

楊旭受訪表示，他目前養有一千一百隻羊，每年都會賣出三百到四百隻羊。如果以毛利計算，每年獲利人民幣四十萬到五十萬元之間，但扣除草料錢，實收一到二十萬元，但今年的狀況比起去年還要好。

談起養羊，他每天都要放羊群出去吃草，回來後，還要仔細觀察羊隻，諸如母羊要不要下羔（懷孕），有沒有羊隻生病？如果羊隻生病了，回來時就會走路落後，甚至靠邊走；如果羊隻身體健康，就會呈現警覺性高、左顧右盼的模樣，這才是體健的羊。

談起現代牧羊，與過去牧者的生活相比，楊旭說，現在真是幸福多了。因為現在的牧民都可以在家，不必逐水草而居，只要騎著摩托車，就可以去放羊。


▲大陸內蒙古額爾古納市大批羊群於夕陽下山前，集體返回牧場的情景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.23 )

但是冬天時，羊群仍要拉回來，進去柵欄關著，冬天就要餵食外購的草料。額爾古納市這裡的草場，大約四十六萬平方米，他個人的草場有二百畝，其他不足部分，就使用公家草場。冬天到了，還是要花錢買草，一綑草五百斤重，他每年都要買四百到五百捆草。

楊旭指出，由於住在這裡的居民，60%都養牛、羊，因此他養的羊在這裡不值錢，但現代牧民透過網路，將羊皮、羊毛，羊肉，賣到南方，例如上海、廣東等地，因此一隻羊的價錢，就能賣到一千到兩千元人民幣，這就是透過現代網路的幫助。


▲大陸內蒙古額爾古納市大批羊群於夕陽下山前，集體返回牧場的情景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.23 )

楊旭的牧場還附帶養220多隻雞，全部都是吃草原的昆蟲、植物，喝礦泉水長大，俗稱的「生態雞」，也都是由高級飯店來收購，因為對方出的價錢比較高，每隻雞都能賣100元人民幣。

楊旭說，過去養雞，也沒賣到好價錢，但現代講究生態，過去一隻五個月大的雞，只能賣20到30元人民幣，且經常賣不出去，但現在透過網路，已經不一樣。楊旭強調，這些雞，都是在草原自然生長，不是吃飼料長大，也沒有任何添加劑，因此口感特別好。


▲大陸內蒙古額爾古納市大批羊群於夕陽下山前，集體返回牧場的情景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.23 )


▲55歲大陸內蒙古牧民楊旭，在額爾古納市致富村放牧羊群。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.23 )

關鍵字內蒙古額爾古納網路呼倫貝爾牛羊放牧
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