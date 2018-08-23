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中央社

貿易戰影響 中國機器人產業恐大受打擊

中央社2018/08/24 01:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社北京23日綜合外電報導）根據中國國家統計局統計，中國機器人產量年增率從5月35.1%跌到7月6.3%。中國國家發展和改革委員會說，這無關貿易。分析師則直言，這顯然與關稅有關。

路透社報導，分析師指出，工業機械和機器人零件直接遭課關稅，以及國內製造商在貿易談判期間延後生產，顯然都有關係。

荷蘭國際集團批發銀行（ING Wholesale Banking）大中華經濟師彭藹嬈說：「怎會無關？貿易戰很可能已讓出口相關製造商延遲一些決定。」

美國今天起再對總值160億美元的中國商品加徵進口關稅，中國也對等值的美國商品實施報復性關稅。

雖然機器人未被直接點名，但美國列出的清單包括電子產品和汽車零件，以及其他有賴自動化製造和機器人生產的產品。美國先前一輪對中國340億美元商品加徵關稅，其中直接列出工業機器人。

分析師說，如果美國進一步對總值2000億美元的中國消費商品加徵關稅，中國機器人製造商情況恐惡化，因為生產這些消費產品創造了製造機器人的需求。

機器人產業被納入「中國製造2025」工業計畫，是獲國家支援的十項產業之一。即使對美貿易泡湯，若干中國公司期望，可藉中國「一帶一路」計畫獲得助力。

另有分析師說，中國製造業成本低，目前尚可抵消美國關稅，由於美國市場的競爭產品如Pepper價格仍昂貴，中國產品還是有競爭力。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070823

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