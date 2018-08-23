關稅大棒戰中國 川普：大筆稅收助美經濟

川普上午則在白宮與多名聯邦參、眾議員會晤，討論不久前他已簽署生效的「外國投資風險審查現代化法」（FIRRMA），所有議員異口同聲表示，中國竊取智慧財產權、強迫美國科技業者轉移技術以及戰略性收購美國高科技產業，對美國國安造成威脅與衝擊。

美中雙方代表在華府展開的關稅戰以來首次談判進入第2天，中國由商務部副部長王受文領銜，與美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）等官員會談。

（中央社記者鄭崇生華盛頓23日專電）美中重開貿易談判之際，互徵關稅的措施仍啟動生效，對此，美國總統川普今天說，美國因此有了大筆稅收湧入國庫，這對美國的經濟來說是有助益的。

包括共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）及共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）都大讚川普勇於挺身而出，解決中國對美國造成的國安威脅及經濟挑戰；川普也自誇，從他勝選以來美國經濟持續崛起，而過去4個月，中國經濟則持續放緩。

他還說，美國再次成為「炙手可熱」的國家，好多公司都想進入美國市場，但他不會讓貿易維持過去對美國不公平的情況，想進來美國市場的，不可以竊取美國的智慧財產權，也必須保護涉及敏感高科技的企業。

川普指出，對中國價值500億美元的產品課徵25%的關稅，瞄準的是科技產業，大筆稅收持續湧入國庫，對美國經濟有助益。

FIRRMA是為擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）的職權通過的立法，川普早在8月中已簽署生效，但要改變CFIUS職能，還待修正財政部相關法規。美國媒體預計，最快1年半後，才能看到CFIUS做法的變化。

美國資深官員上午在一場電話簡報會上不諱言，強化CFIUS是針對中國而來。正值美中貿易談判期間，白宮安排川普與國會裡對中國鷹派色彩濃厚的議員討論CFIUS功能，官員不願對時機點多加著墨，強調美國對與中國保持接觸對話持開放態度，然而，中國拿出具體作為改善美國已提出的關切，最為重要。

美國和中國貿易戰升級，雙方已從美東時間23日零時起，對對方160億美元的進口商品相互加徵25%關稅，這也將雙方從7月6日起互課關稅的規模，擴大至各為500億美元，而美國另打算對價值2000億美元的進口中國產品同樣課徵25%的關稅，這週已進入公聽會程序。（編輯：林治平）1070824