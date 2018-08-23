美司法部長罕見反嗆川普 拒向政治壓力低頭

司法部檢察官剛讓川普競選總統時的總幹事曼納福特（Paul Manafort）遭定罪，並與川普私人律師柯恩（Michael Cohen）達成認罪協議，內容暗示川普涉案。這兩個備受矚目的案子讓川普贏得2016年11月總統大選前的作為再度受到質疑。

塞申斯（Jeff Sessions）發布簡短聲明說：「我擔任司法部長時，司法部的作為不會受到政治考量的不當影響。我要求的是最高標準，若有未達標準的情況，我會採取行動。」

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國司法部長塞申斯面對來自總統川普的日增壓力，今天罕見發動反擊，宣示司法部不會向政治壓力低頭。

川普在福斯新聞頻道（Fox News）今晨播出的專訪中譴責這兩個案子，並批評塞申斯領導司法部無方。他說：「我派去的司法部長從未掌控司法部。塞申斯從沒掌控司法部，這是令人難以置信的事。」

特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正調查川普競選團隊被控私通俄羅斯一案，以及川普涉嫌妨礙司法公正的問題，白宮遭受的壓力日增。川普對於他欽點出掌司法部的塞申斯非常不滿，時常加以抨擊，施壓要求塞申斯設法終結相關調查。

塞申斯的聲明未提及曼納福特和柯恩的案子，但他展現大膽對抗態度表示：「美國執法部門擁有有才幹和認真的調查人員與檢察官，沒有其他國家能及。我以和他們共事為榮，也以我們推行法治的成果為榮。」

路透社報導，與川普和塞申斯都很接近的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他相信川普會任命新的司法部長，但應該會等到11月國會期中選舉之後才採取行動。（譯者：林治平）1070824