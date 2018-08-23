能源盤後─投資人關注美中談判 油價起伏 WTI小跌

華盛頓將舉行為期 2 天的會談，旨在解決美中貿易戰不斷升溫的問題。投資者擔心這可能會威脅到全球經濟增長，從而威脅到石油需求的增長。

因投資者等待美國和中國之間的貿易談判能否取得進展，週四 (23 日) 油價出現漲跌波動。

週四，美國和中國對彼此的商品實施了 160 億美元的關稅，此外已有價值數十億美元的產品受影響。

美國能源信息署 EIA 的看漲油價的庫存數據顯示，週三 (22 日) 原油庫存下降超過預期，但由於貿易爭端導致的不確定性而黯然失色。

中國雖然對美國原油的需求已經大幅下降，但還是不把美國原油放在貿易戰關稅清單裡，顯示這塊業務還是相當仰賴美國。

週四美元走高限制了石油市場的漲幅。因石油和其他大宗商品大致以美元計價，其短期走勢大部份取決於美元。

迫在眉睫的美國對伊朗實施的石油制裁有助於限制價格下行，預計伊朗未來的出口量將大幅下降。制裁有望從全球市場上每日至少減少 60 萬至 70 萬桶伊朗原油，甚至達 100 萬桶。