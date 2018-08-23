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能源盤後─投資人關注美中談判 油價起伏 WTI小跌

鉅亨網2018/08/24 05:37
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因投資者等待美國和中國之間的貿易談判能否取得進展，週四 (23 日) 油價出現漲跌波動。

  • 布蘭特原油期貨收高 0.06 美元，或 0.08% 至每桶 75.13 美元。
  • 美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.02 美元，或 0.03% 至每桶 67.84 美元。
  • 美國汽油期貨價格收低 0.2% 至每加侖 1.957 美元。
  • 天然氣收高 0.014 美元，或 0.48% 至每一千立方英尺 2.958 美元。

華盛頓將舉行為期 2 天的會談，旨在解決美中貿易戰不斷升溫的問題。投資者擔心這可能會威脅到全球經濟增長，從而威脅到石油需求的增長。

週四，美國和中國對彼此的商品實施了 160 億美元的關稅，此外已有價值數十億美元的產品受影響。

美國能源信息署 EIA 的看漲油價的庫存數據顯示，週三 (22 日) 原油庫存下降超過預期，但由於貿易爭端導致的不確定性而黯然失色。

中國雖然對美國原油的需求已經大幅下降，但還是不把美國原油放在貿易戰關稅清單裡，顯示這塊業務還是相當仰賴美國。

週四美元走高限制了石油市場的漲幅。因石油和其他大宗商品大致以美元計價，其短期走勢大部份取決於美元。

迫在眉睫的美國對伊朗實施的石油制裁有助於限制價格下行，預計伊朗未來的出口量將大幅下降。制裁有望從全球市場上每日至少減少 60 萬至 70 萬桶伊朗原油，甚至達 100 萬桶。

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關鍵字石油伊朗鉅亨能源盤後headline
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