美參議員賈德納擬推動立法 助台灣保住邦交國

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國會參議院外交委員會亞太小組主席賈德納今天表示，在薩爾瓦多成為今年第3個與台灣斷交的國家後，他準備推動立法，防止台灣剩下的邦交國再轉而承認中國。
共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）告訴路透社，他將在幾天內提出法案，鼓勵相關國家維持與台灣的邦交。
他表示，這項法案將授權國務院採取諸如降低關係或改變對外援助等方式，阻止相關國家作出不利台灣的決定。
他接受路透社電話訪問時說：「這項2018年台北法案將讓國務院獲得更好的工具和指導，以確保我們能盡可能為台灣強力發聲。」
這項法案將規定美國採行策略與世界各國政府交涉，支持台灣獲得外交承認或非官方支持。若有國家對台灣採取敵對行動，法案也將授權國務院降低美國與他們的關係，或是中止或改變美國的對外援助，包括對外軍事金援。
賈德納強調，這項法案不會授權針對已選擇和北京建交的國家採取行動。他說：「這項法案是要多提供一項工具，以對付中國的霸凌行動。」
美國國務院21日表示，對薩爾瓦多決定與台灣斷交「深感失望」，並且正在檢討與薩國的關係，但未多作說明。
蔡英文總統上週訪問美國期間，賈德納曾與她會晤，談及美國國會可以如何支持台灣。
他說，他已和幾位民主黨參議員談過，希望讓他的法案獲得兩黨足夠支持，能在參院通過。他說，他也計畫與眾議員和白宮合作。（譯者：林治平）1070824