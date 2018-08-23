美參議員賈德納擬推動立法 助台灣保住邦交國

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國會參議院外交委員會亞太小組主席賈德納今天表示，在薩爾瓦多成為今年第3個與台灣斷交的國家後，他準備推動立法，防止台灣剩下的邦交國再轉而承認中國。

共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）告訴路透社，他將在幾天內提出法案，鼓勵相關國家維持與台灣的邦交。

他表示，這項法案將授權國務院採取諸如降低關係或改變對外援助等方式，阻止相關國家作出不利台灣的決定。

他接受路透社電話訪問時說：「這項2018年台北法案將讓國務院獲得更好的工具和指導，以確保我們能盡可能為台灣強力發聲。」