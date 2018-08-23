NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

雨彈狂炸 嘉義鹿草累積雨量693.5毫米

中央社2018/08/24 07:19
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者江俊亮嘉義縣24日電）受熱帶性低氣壓影響，嘉義縣鹿草鄉降下693.5毫米的「超大豪雨」，全縣有多處低窪地區淹水、8207戶停電；經台電漏夜搶修，仍有1459戶停電。

根據中央氣象局今天清晨6時的雨量觀測紀錄，過去24小時全台降雨最多的地區是嘉義縣鹿草鄉，累積雨量達693.5毫米，已達「超大豪雨」（24小時累積雨量達500毫米以上）標準。

當地居民表示，鹿草鄉從昨天下午就開始飄雨，傍晚5時起雨勢加劇，昨晚7至8時的「時雨量」達85.5毫米，此後「雨水幾乎是用倒的，整晚下個不停！」並造成鄉內近千戶停電。

根據台電嘉義區營業處發布的訊息，嘉義縣昨天共有8207戶停電，其中以中埔鄉2467戶最多，布袋鎮1102戶次之，鹿草鄉也有987戶；截至昨天深夜11時為止，已修復6748戶，尚有1459戶停電。

由於雨勢不斷，嘉義地區有多個測站累積雨量超過500毫米，達「超大豪雨」等級。其中「時雨量」破百的地區有朴子（101.5毫米）、布袋（100.5毫米），雨勢相當驚人，沿海低窪地區也傳出淹水災情。

嘉義縣長張花冠昨晚9時從土耳其考察返國後，馬上直奔災害應變中心了解災情，深夜10時由副縣長吳芳銘陪同，搭乘消防車前往東石、布袋勘災。

張花冠首先前往東石鄉福靈宮臨時收容所探視被安置的災民，隨後由布袋鎮長陳鳳梅陪同，前往布袋鎮慰問暫時撤離至鎮公所的災民，接著涉水轉往海埔新生地勘災。

由於布袋海埔新生地水深及腰，張花冠等人無法涉水而過，最後搭乘橡皮艇進入勘災。途中發現有一戶人家仍有5人留在屋內，立即勸離，由消防隊員協助搭乘橡皮艇離開。

由於中央氣象局預報這波豪雨將持續，張花冠指示相關單位不可掉以輕心，對於可能致災的村落，應做好撤離、安置、食宿和醫療等準備工作，以免災情擴大。1070824

美參議員賈德納擬推動立法 ...留住庇里牛斯原生熊最後血脈...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan