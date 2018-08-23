雨彈狂炸 嘉義鹿草累積雨量693.5毫米

當地居民表示，鹿草鄉從昨天下午就開始飄雨，傍晚5時起雨勢加劇，昨晚7至8時的「時雨量」達85.5毫米，此後「雨水幾乎是用倒的，整晚下個不停！」並造成鄉內近千戶停電。

根據中央氣象局今天清晨6時的雨量觀測紀錄，過去24小時全台降雨最多的地區是嘉義縣鹿草鄉，累積雨量達693.5毫米，已達「超大豪雨」（24小時累積雨量達500毫米以上）標準。

（中央社記者江俊亮嘉義縣24日電）受熱帶性低氣壓影響，嘉義縣鹿草鄉降下693.5毫米的「超大豪雨」，全縣有多處低窪地區淹水、8207戶停電；經台電漏夜搶修，仍有1459戶停電。

根據台電嘉義區營業處發布的訊息，嘉義縣昨天共有8207戶停電，其中以中埔鄉2467戶最多，布袋鎮1102戶次之，鹿草鄉也有987戶；截至昨天深夜11時為止，已修復6748戶，尚有1459戶停電。

由於雨勢不斷，嘉義地區有多個測站累積雨量超過500毫米，達「超大豪雨」等級。其中「時雨量」破百的地區有朴子（101.5毫米）、布袋（100.5毫米），雨勢相當驚人，沿海低窪地區也傳出淹水災情。

嘉義縣長張花冠昨晚9時從土耳其考察返國後，馬上直奔災害應變中心了解災情，深夜10時由副縣長吳芳銘陪同，搭乘消防車前往東石、布袋勘災。

張花冠首先前往東石鄉福靈宮臨時收容所探視被安置的災民，隨後由布袋鎮長陳鳳梅陪同，前往布袋鎮慰問暫時撤離至鎮公所的災民，接著涉水轉往海埔新生地勘災。

由於布袋海埔新生地水深及腰，張花冠等人無法涉水而過，最後搭乘橡皮艇進入勘災。途中發現有一戶人家仍有5人留在屋內，立即勸離，由消防隊員協助搭乘橡皮艇離開。

由於中央氣象局預報這波豪雨將持續，張花冠指示相關單位不可掉以輕心，對於可能致災的村落，應做好撤離、安置、食宿和醫療等準備工作，以免災情擴大。1070824