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大選在即 巴西里爾兌美元貶至31個月低點 專家：還

鉅亨網2018/08/24 07:30
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週四交易，巴西里爾兌美元下跌至 31 個月低點，市場因 10 月大選在即而焦躁不安，但分析師認為，投資人恐怕還要面臨更多痛苦，因為里爾兌美元在接近歷史低點附近盤旋，走勢岌岌可危。

在本週之前，因美元走強和土耳其貨幣危機已經引發新興市場的恐慌。

巴西里爾兌美元走勢

ING 首席拉丁美洲經濟學家 Gustavo Rangel 表示，「對投資者友善的候選人不見得能勝選，這會對當地資產產生壓力，強化對外匯避險需求，引起市場拋售里爾兌換美元，使里爾在 9 月至 10 月期間邁向 4-4.20 的範圍。」

根據 FactSet，巴西里爾兌美元本週即將達 5% 以上，今年迄今跌幅已逾 24%。週四交易，1 美元兌 4.1189 里爾，較前一日 4.0415 里爾的水準狂升，這是 2016 年 1 月以降未見的水準 (當時美元兌里爾達史上高點)。

本週里爾貶值多數是遭新民調結果激發，因結果顯示前總統 (現入獄中)Luiz Inácio Lula da Silva 獲得民意強烈支持，但技術上他無法參選。右傾候選人 Jair Bolsonaro 和環保主義者 Marina Silva 也獲得了支持，唯獨對市場友善的候選人 Geraldo Ackmin 不受支持。

分析人士表示，民意調查突顯了選舉的不確定性，以及政府可能轉向急需公共財政和養老金改革。

ING 的 Rangel 認為，本月底競選活動可能會邁向下一個階段，因為屆時 Ackmin 會在電視廣告和電台廣播上強力宣傳。總統候選人將於 9 月中旬登記截止，這也是當地法庭裁定 Luiz Inácio Lula da Silva 是否有資格參選的最後期限。

瑞信交易策略師 Alvise Marino 表示，就目前看來，前總統參選的可能性很低，但這不是市場會願意在價格上反映的結果，因為巴西財政前景陷入困境，恐有災耐性影響。

RBC 外匯策略全球主管 Elsa Lignos 表示，如果 Lula (前總統）民調領先地位不斷穩固，就沒有候選人能處於競爭地位，投資者應該思考財政帳戶的負面劇本，並針對此反映在價格上。

Rangel 表示，如果法院裁定不能釋放 Lula，那麼工黨預計以現任副總統候選人 Fernando Haddad 取代 Lula。

市場參與者指出，巴西央行至少還有 500 億美元外匯存底可以干預並支持里爾，今年夏季初期，巴西央行就干預市場以支撐里爾。

 

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